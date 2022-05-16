Elon Musk, Twitter’ı alacak mı? 4 senaryo var

Elon Musk’ın Twitter’ı alma sürecinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Peki, aslında neler oluyor? Dünyanın en zengin adamının planı ne? İhtimaller ve en makul senaryo şöyle:

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma süreci dünyanın en çok konuşulan konuları arasında. Twitter hisseleri Cuma günü %8′den fazla düştü ve Musk’ın üzerinde anlaştığı hisse başına 54.20$’lık satın alma fiyatından yaklaşık %23 aşağıya indi. Elon Musk’ın anlaştığı rakam ile şirketin şu anki değeri arasındaki fark 9 milyarı da aştı. Şimdi gözler Elon Musk’ın ne yapacağına çevrilmiş durumda. Musk anlaşmadan vazgeçerse 1 milyar dolarlık fesih ücreti söz konusu olacak.

Elon Musk Cuma günü yaptığı açıklamada, Twitter anlaşmasının “Uygunsuz (Spam) ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar sebebiyle” geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Musk , platformun 61 milyondan fazla takipçisi olan kendi hesabına atıfta bulunarak bir “Ekibim bunu öğrenmek için @twitter’ın 100 takipçisinden rastgele bir örneklem yapacak. Başkalarını da aynı süreci tekrarlamaya ve ne keşfettiklerini görmeye davet ediyorum” dedi. Ancak Musk’ın yöntemi uzmanlar tarafından 44 milyar dolarlık bir satın alma için yeterince ciddi bulunmuyor.

Musk ve Twitter cepheleri anlaşmadan geri çekilme halinde 1 milyar dolarlık bir fesih ücretini kabul etmişti. Ancak gelinen durum Elon Musk’ı gerekirse 1 milyar dolar yakıp çekilebileceği bir yönteme izin vermeyebilir. Peki, neler oluyor? CNBC bu konuda dikkat çeken bir analiz yayınladı. İşte olası ihtimaller:

1. Senaryo: Geri çekilirse tazminat davası gelebilir

Haberde görüş bildiren bir analiste göre örneğin bir alıcı, kendisine yanlış bilgilerin verildiğini keşfederse, ya da bir sahtekarlık saptarsa buradan yürüyebilir. Ancak Twitter’ın 9 milyar dolardan fazla piyasa değeri kaybetmesine neden piyasa düşüşü, Musk için geçerli bir neden sayılmaz. Yani habere göre avukat, Musk fazla ödeme yaptığını düşündüğü için bir tekliften vazgeçerse, Twitter kendisine 1 milyar dolarlık ücretin yanı sıra milyarlarca tazminat davası açabilir.

2. Senaryo: Musk pazarlık aracı olarak kullanıyor olabilir

Analize göre Musk Twitter’dan satış fiyatını düşürmesini isteyebilir. Twitter hisseleri Cuma günü %8′den fazla düştü ve Musk’ın üzerinde anlaşılan hisse başına 54.20$’lık satın alma fiyatından yaklaşık %23 düştü. Düşüşün bir kısmı, bu ay teknoloji hisselerindeki genel düşüşle ilgili. Nasdaq, Twitter’ın Musk’ın teklifini kabul ettiği 25 Nisan’dan bu yana %11 daha düştü.

Bernstein kıdemli araştırma analisti Toni Sacconaghi “Bu muhtemelen Elon adına bir müzakere taktiğidir. Piyasa çok düştü. Muhtemelen gerçek aktif kullanıcı kisvesini bir pazarlık aracı olarak kullanıyor” dedi. Elon Musk, izlediği yolla diğer olası yatırımcıların da potansiyel tekliflerini aşağıya çekiyor olabilir.

3. Senaryo: Tesla’yı düşünüp geri çekilebilir mi?

Tesla’ya ilişkin de görüş paylaşılan yazıda “Musk, Twitter’ı satın almaya kararlı olduğunu söylese de, Tesla hisse sahipliğiyle ilgili kağıt üzerinde maruz kaldığı kayıplar göz önüne alındığında, havlu atmak cazip gelebilir. Tesla’nın hisseleri geçen ay yaklaşık %24 düştü. Musk, Tesla kayıplarının Twitter’ı satın almasıyla ilgili olduğuna ve potansiyel olarak hem 1 milyar dolarlık fesih ücretinden hem de kaybederse mahkemede tahsil edilecek herhangi bir ek zarardan daha ağır basacak kadar önemli olduğuna inanıyorsa, çekip gitmenin mantıklı olduğuna karar verebilir” denildi.

4. Senaryo: Twitter için en iyisi daha düşük bir teklifi kabul etmek olabilir

Analizde bu geri çekilmenin itibar zedelenmesine yol açabileceği yorumu da yapıldı. Ancak Twitter için de Musk ile yeniden pazarlık dışında pek iyi bir seçenek olmayabileceği belirtildi ve “Şirket muhtemelen pahalı ve uzun süreli bir davadan kaçınmak isteyecektir. Şirketin net bir gelecek planı olmayacağı için çalışanlar kaçabilir. Twitter zaten maliyetleri düşürüyor. Perşembe günü iki yöneticiyi görevden aldı ve işe alımları askıya aldığını söyledi. Twitter 54.20 $ karşılığında Musk’a satışı kabul ettiğinde, yönetim kurulu kısmen bu fiyatla ilgilenen başka alıcı olmadığı için daha yüksek bir fiyat için zorlamadı” denildi.

Analizde Twitter yönetim kurulunun Facebook ve Snap gibi emsal hisse senetlerinde bu yılki değerleme düşüşü göz önüne alındığında, yakında daha yüksek seviyelerde olmayacağı sonucuna vardığı belirtildi ve şu yorum yapıldı: Twitter’ın en iyi sonucu Musk’tan daha düşük bir teklifi kabul etmek olabilir.