Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

30.06.2022 09:28:000
Paylaş Tweet Paylaş
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri, 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Asgari ücrette taraflar biraraya geldi, Bakan tarih verdi

Asgari ücrette taraflar biraraya geldi, Bakan tarih verdi

Akaryakıt perakende pazarında en hızlı büyüyen marka

Akaryakıt perakende pazarında en hızlı büyüyen marka

Dedeman zincirine yeni bir halka eklendi

Dedeman zincirine yeni bir halka eklendi

Milyonların gözü bu toplantıda: Asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonların gözü bu toplantıda: Asgari ücret ne kadar olacak?

Eczacıbaşı’ndan sağlıkta stratejik satın alma

Eczacıbaşı’ndan sağlıkta stratejik satın alma

Türkiye kozmetik pazarı her yıl yüzde 10 büyüyor

Türkiye kozmetik pazarı her yıl yüzde 10 büyüyor

Yorum Yaz