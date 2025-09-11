Emlak Konut'tan Damla Kent (DMLKT) yatırımcılarına telefonlara karşı uyarı var

Emlak Konut'tan bugün KAP' a bilgilendirme şöyle:

Şirketimiz tarafından ihraç edilen "DMLKT" kodlu Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikaları'na yönelik yoğun ilgi nedeniyle, yatırımcılarımızı hedef alan dolandırıcılık girişimleri tespit edilmiştir. Bu girişimler, Şirketimiz adını kullanarak sahte internet siteleri, sosyal medya hesapları ve telefon aramaları yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz, bu yasa dışı girişimlere karşı hukuki mücadeleyi sürdürürken, sertifikaların dayanağı olan projemizin inşaat çalışmalarına da taahhüt edildiği şekilde devam etmektedir. Projenin fiziki ilerlemesi hakkındaki gelişmeler şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, sertifika alım satım işlemleri yalnızca Borsa İstanbul'da, SPK tarafından yetkilendirilmiş banka ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları kullanılarak yapılabilir. Bu yasal kanal dışında Şirketimiz adıyla yapılan hiçbir teklife itibar edilmemelidir.

Tespit edilen yasa dışı faaliyetler ve sorumluları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ile Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerekli bildirim ve suç duyuruları yapılmış, hukuki süreçler başlatılmıştır.

Yatırımcılarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm işlemlerini yalnızca belirtilen yasal kanallar üzerinden yapmaları gerektiğini önemle duyururuz.