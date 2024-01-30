En iyi 30 CMO'nun enflasyon sınavı

“Yılın En Başarılı 30 Pazarlama Lideri” araştırmamızı bu yıl 23’üncü kez yayınlıyoruz...

Enflasyon dönemleri pazarlama liderlerini her zamankinden daha çok zorluyor. Çünkü bu zamanlarda tüketicilerin alışveriş eğilimleri hızlı değiştiğinden önce onları marka tercihi yapmaya ikna etmek gerekiyor. Bu nedenle enflasyonun yüksek olduğu yıllar “pazarlama liderleri” için “zor dönemleri” ifade ediyor.

Ayçe Tarcan Aksakal / [email protected]

Capital Aralık 2023 sayısından

CMO’ların pazarlama stratejileri ve bütçelerinin değişmesine yol açarken işlerini zorlaştırıyor. Bu tabloda Capital, bu yıl “Yılın En Başarılı 30 Pazarlama Lideri’ araştırmasını 23. kez açıklıyor.

Türkiye’nin en başarılı 30 CMO’su tüketici talebindeki değişimleri yönetmek, onları daha iyi anlayıp doğru öngörüler yapmak için yapay zeka, büyük veri, hiper kişiselleştirme gibi önemli teknolojik gelişmelere yatırım yapıyor. Pazarlama stratejilerindeyse yaratıcı ve tüketici ihtiyaçlarına hızla cevap veren çözümler öne çıkıyor.

CMO Club, CEOClub ve akademisyenlerin oylarıyla seçtiğimiz liderler, enflasyonist ortamda hızla değişen tüketici ihtiyaçlarına çözüm bulmakta zorlandıklarını belirtiyor.

Bu yıl, “Yılın En Başarılı 30 Pazarlama Lideri” araştırmasının lideri Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı oldu. Araştırmada ikinci Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli olurken 3’üncü sırada İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz yer alıyor.

Listenin tamamını ve araştırmayı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ