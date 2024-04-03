Enflasyon rakamları açıklandı: 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 15'e ulaşıldı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Tüketici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,16 arttı. TÜİK verilerine göre Mart ayında yıllık enflasyon da yüzde 68,50 olarak gerçekleşti. Veriler yılın ilk üç ayında enflasyonun yüzde 15 olduğunu gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,16, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,29 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 68,5, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 51,47 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 57,5, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,28 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 3,16, Yİ-ÜFE yüzde 3,29 artış gösterdi. TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 68,5 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 11,59, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 51,47 arttı.

Beklentiler

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta TÜFE'nin yüzde 3,67 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağını hesaplamıştı.



Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

TÜİK verilerine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,29, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,59, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,28 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19, imalatta yüzde 58,92 ve su temininde yüzde 66,23 artış yönünde olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 53,84, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,44, enerjide yüzde 11,55 ve sermaye mallarında yüzde 68,11 artış görüldü.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,35, imalatta yüzde 3,46 ve su temininde yüzde 2,64, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,43 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3,45, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,43, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,31, enerjide yüzde 0,7 ve sermaye mallarında yüzde 3,37 artış görüldü.

Ana harcama grupları



Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında martta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 104,07 ile eğitim grubunda oldu.

TÜFE'de, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 57,5 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla martta bir önceki aya göre azalan tek ana grup eksi yüzde 0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Martta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,08 ile eğitim olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,1 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,07 ile eğitim olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 14'ünün endeksinde düşüş gerçekleşirken, sekiz temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 121 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, martta bir önceki aya göre yüzde 3,14, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,89 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,61 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, martta aylık bazda en az yükseliş yüzde 2,95 ile "işlenmemiş gıda ürünleri, alkollü içecekler ve tütün ür��nleri hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 75,21 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.