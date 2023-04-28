Ereğli Demir Çelik'ten pay geri alımına 1 milyar TL

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 1 milyar lira olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirdi.

28.04.2023 10:07:230
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Ereğli Demir Çelik'ten pay geri alımına 1 milyar TL

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 1 milyar lira olarak belirlenmesine karar verildiğini bildirildi.

Açıklamada  şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihli 79 nolu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan 'Pay Geri Alım Programı' ve 27 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında verilen yetkiye istinaden, şirketin kendi paylarını geri alması için ayrılacak fonun en fazla 1 milyar TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

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