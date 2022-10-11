Esnafa yeni kredi paketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada TOKİ’nin sosyal konut projesindeki son durum ve esnafa yönelik yeni kredi kampanyasını duyurdu.

Kabine toplantısında bu çerçevede yeni değerlendirmeler yaptıklarını, yeni çalışmaların istişaresini gerçekleştirdiklerini anlatan Erdoğan, “İlk başlığımız, bir süre önce duyurduğumuz, milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri kazandırma amacını taşıyan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ kampanyasındaki son gelişmelerle ilgili. Bilindiği gibi sosyal konut projeleri, hükümetlerimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz ve 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz bir icraatımızdır. Son dönemde konut, kira ve emlak fiyatlarındaki dengesiz yükselişler, bizi yeni ve daha büyük bir atılıma yöneltti” diye konuştu.

Projeye ne kadar başvuru geldi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ’nin hazırlıklarının ardından, “İlk Evim İlk İş Yerim” kampanyasının müjdesini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Gençlerimize, emeklilerimize, kadınlarımıza, şehit yakını ve gazilerimize ayrı ayrı kontenjanlar ayırdığımız bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu, tüm şartları yerine getirerek, süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında, bu rakamların daha da artacağı açıktır. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan bu kampanyamıza gösterilen yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma yönünde cesaretlendirdi. Projenin ilk etabındaki rakamı 250 bin olan konut sayısını 2028 yılına kadar 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu 2 yıl içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Konut inşası amaçlı arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı bir süre önce duymuştuk. Bakanlığımız, yaptığı çalışmayla 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsayla ilgili hazırlıkları tamamladı. Yani hangi şehirde, nerede, hangi parselde, altyapısını yapmak suretiyle bu arsalarımızı da hazırladık. Arsa yerlerini yüzde 40’ı şehir merkezlerinde, yüzde 60’ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Tabii bu rakamlar şehirlerdeki arazilerin uygunluk durumuna göre şekillenmektedir. Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul’da, 100 bini Ankara’da, 25 bini İzmir’de, 45 bini Gaziantep’te, 55 bini Konya’da, 25 bini Kayseri’de, 30 bini Diyarbakır’da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları da arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir.”

TOKİ’nin 2003’ten bu yana ülkemize kazandırdığı konut sayısı 2 milyonu bulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların hem konuta hem de arsaya başvurabileceğini ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceğini belirterek, “Amacımız, milletimizin olanı milletimize vererek insanlarımızı en uygun şartlarla, gönül huzuru içinde oturacakları birer eve kavuşturmaktır” dedi.

Arsa fiyatlarını, piyasa bedelinin çok altında vatandaşlara sunmakla kalmayıp, bunun üzerine bir an önce evlerini yapabilmelerine de destek vereceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Sadece ülkemizin değil, belki de dünyanın en büyük sosyal devlet uygulaması olan bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Müşterek parsellerdeki hak sahipleri, çoğunluğu sağladıklarında, TOKİ’ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek. Bu parseller de zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek, konutların finansmanı hususunda bankalarla da iş birliğine gidilecek. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Planları onaylanan illerde ve ilçelerdeki hak sahibi vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayından itibaren alabilecekler. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı iki yıl içinde bitecek. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ’nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi.”

Erdoğan, sosyal konutların inşasına 25 Ekim’de Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’taki 5 bin konutun temelini atarak başlayacaklarını söyledi.

Diğer illerde de hızlı bir şekilde temellerin atılacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Proje kapsamındaki 50 bin iş yerinin ilk etabının inşasına, 28 ilimizde 10 bin iş yerinin temelini atarak başlıyoruz. Büyüklükleri 50 ila 200 metrekare arasında değişen bu iş yerleri, 350 bin liradan başlayan fiyat, 2 bin 633 liradan başlayan taksit ve 10 yıla varan vadeyle esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu iş yerlerinin istihdama katkısının 100 bini bulması bekleniyor. Son kampanyayla birlikte TOKİ’nin 2003 yılından bu yana ülkemize kazandırdığı konut sayısı 2 milyonu bulacak. İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasının ülkemizde yol açacağı ekonomik hareketlilik 2 trilyon liraya ulaşacak. Her TOKİ projesi gibi bu kampanya da özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir. Kampanyamızın bir kez daha ülkemize, milletimize ve özellikle hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjde de üniversite öğrencilerine vermek istediğini belirterek, “Ailelerinin yaşadığı şehirlerden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören öğrencilerimize, okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde, yaklaşık 150 bin öğrencimizin ailelerinin yanına, onlara herhangi bir yük getirmeden gidip gelebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Esnafımız için 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz

Esnaf ve sanatkarlara da müjdesi olduğunu dile getiren Erdoğan, her dönemde olduğu gibi salgın ve savaş şartlarının neden olduğu zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını, olmayı sürdürdüklerini söyledi. Desteklerde kadınlara ve gençlere ayrı yer verdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yılın mart ayında başlattığımız kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak, 17 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için çeşitli isimler altında başlattığımız girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın huzurundayız. Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30’dan 35’e çıkartıyoruz. Halkbank’tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum.”