ETi Sarı Bisiklet’ten Yeni Bir Açılım: “Afet Bisikleti”

ETi, 11 yıldır sürdürdüğü “Sarı Bisiklet” projesine yeni bir boyut ekledi. Ahbap Derneği iş birliğiyle başlatılan “Afet Bisikleti” projesi, afet bölgelerinde gönüllü ekiplerin hareket kabiliyetini artırmayı ve temel ihtiyaçların ulaştırılmasına destek olmayı hedefliyor.

Nilüfer Gözütok / [email protected]

Türkiye’de sıkça yaşanan deprem, sel ve yangın gibi afetlerin ardından sahada yaşanan ulaşım sorunlarına çözüm üretmeyi amaçlayan proje, motorlu araçların giremediği alanlarda kullanılabilecek özel bisikletlerle yürütülecek.

Dayanışma ve hızlı hareket için yeni bir araç

Projeyle, gönüllülerin afet sonrası ilk saatlerde bölgeye ulaşmasını kolaylaştırmak ve yardım malzemelerinin dağıtımını hızlandırmak amaçlanıyor. ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, tanıtım toplantısında şunları söyledi:

“Ülkemizde sağlıklı ve hareketli yaşama katkı sunmak amacıyla 11 yılda ETi Sarı Bisiklet’e 7 milyon dolar kaynak aktardık. Ancak bizim için asıl önemli olan, bu yatırımı toplumsal faydaya dönüştürebilmek. Afet Bisikleti, zor zamanlarda da insanların yanında olma sorumluluğumuzun bir yansıması.”

Öz, ETi’nin 2023’te geliştirdiği “afet bisküvisi”nin deprem sonrası bölgelerde hızlıca dağıtıldığını hatırlatarak, Afet Bisikleti’nin de benzer bir dayanışma ihtiyacından doğduğunu vurguladı.

“Gönüllülüğü daha erişilebilir hale getirecek”

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, projenin gönüllü çalışmalarına yeni bir güç katacağını belirtti. Levent, “Afet Bisikleti, gönüllülerimizin sahada daha etkin hareket etmesini sağlayacak. Kısa mesafelerde motorlu araçlara ihtiyaç duymadan, çevre dostu ve yenilikçi bir yöntemle yardım ulaştırabileceğiz. Bu proje, gönüllülüğü hem erişilebilir hem sürdürülebilir hale getirecek” dedi.

Eğitim ve üretim süreci

Afet Bisikleti, geçtiğimiz yıl ETi Sarı Bisiklet desteğiyle bisiklet montaj derslerinin başladığı Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilecek.

Zorlu araziler için tasarlanan bisikletlerde zırhlı lastikler, hibrit sürüş sistemi ve modüler taşıma üniteleri bulunacak. Afet bölgelerinde su, gıda, ilaç ve hijyen ürünleri gibi temel ihtiyaçların taşınmasında kullanılacak.

Aktif Yaşam Derneği Başkanı Şule Serter, projenin hareketli yaşam vizyonunu yeni bir alana taşıdığını belirterek, “Bisikleti yalnızca bir ulaşım aracı değil, afet anlarında da dayanışmanın bir parçası haline getirmek istiyoruz” dedi.

Afet bisikletleri, Ahbap’ın ana depolarında ve stratejik illerdeki afet merkezlerinde hazır bulundurulacak. Afet dışı dönemlerde ise yıl boyunca yürütülen sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak.