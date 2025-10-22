Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (22 Ekim 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 değer kazanarak 10.612,82 puana yükseldi.

Dün 10.467,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 45,23 puan ve yüzde 0,43 artışla 10.512,42 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 145,62 puan ve yüzde 1,39 değer kazancıyla 10.612,82 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.502,28 puanı, en yüksek 10.661,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,53, teknoloji endeksi yüzde 2,42, sanayi endeksi yüzde 0,74 ve hizmetler endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükselirken 29'u düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koç Holding oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 70 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,14, bileşik getirisi yüzde 40,59 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3320 ve dolar/yen paritesi 151,80 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9740 liradan, avro 48,7070 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 azalışla 4 bin 70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,9 artışla 61,9 dolardan işlem görüyor.

