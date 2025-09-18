Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi Temmuz'da arttı

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 3,2 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı.

AB ülkeleri arasında temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 20,1 ile Romanya'da, yüzde 9,9 ile Slovenya'da ve yüzde 2,2 ile Belçika'da belirlendi.

En fazla düşüş ise yüzde 4,5 ile İspanya'da, yüzde 4 ile İsveç'te ve yüzde 1,5 ile Portekiz'de ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda Romanya'da yüzde 41,1, İspanya'da yüzde 22,8, Slovenya'da yüzde 21,4 artarken, Avusturya'da yüzde 2,7, Fransa'da yüzde 1,7 ve Almanya'da yüzde 1,2 geriledi.