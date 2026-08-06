Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (27-31 Temmuz 2026)

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 185,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 129,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satarken, 164 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

6.08.2026 15:13:330
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Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (27-31 Temmuz 2026)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 185,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 129,9 milyon dolarlık ÖST sattı, 164 milyon dolarlık DİBS aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku bu dönemde 41 milyar 388,6 milyon dolardan 39 milyar 557,1 milyon dolara düştü.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 680,2 milyon dolardan 17 milyar 896,8 milyon dolara çıktı. ÖST stoku da 4 milyar 24,3 milyon dolardan 3 milyar 879,2 milyon dolara geriledi.

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