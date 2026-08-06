HangiKredi kredi karşılaştırma deneyimini ChatGPT'ye taşıdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HangiKredi'nin ChatGPT'de kullanıma sunduğu uygulama sayesinde kullanıcılar, ihtiyaç kredisi taleplerini ifade ederek farklı bankaların tekliflerini sohbet içerisinde listeleyebiliyor ve karşılaştırabiliyor.

Kullanıcılar, ChatGPT'deki "Eklentiler" bölümünden HangiKredi uygulamasını ekleyerek ihtiyaç duyduğu kredi tutarını ve vadeyi doğal bir dille belirtebiliyor.

Güncel teklifler, faiz oranı, aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarı gibi temel bilgilerle sohbet içerisinde listeleniyor ve karşılaştırılabiliyor.

Böylece kullanıcılar, farklı banka ve platformlarda ayrı ayrı araştırma yapmadan ihtiyaçlarına yönelik kredi seçeneklerine ulaşabiliyor. Kendileri için en avantajlı teklif üzerinden HangiKredi'ye yönlenerek başvuru sürecine devam edebiliyor.

İlk aşamada ihtiyaç kredisi ve yeni müşterilere özel fırsatlar kategorilerinde hizmet veren uygulama, klasik arama ve karşılaşt��rma deneyimini kullanıcı odaklı sohbet akışına taşıyor.

Şirket, uygulamayla finansal karşılaştırma hizmetlerini kullanıcıların aktif olarak bulunduğu yapay zeka platformlarına taşıma stratejisinde yeni bir adım atarken, finansal karar alma süreçlerini kolaylaştırmayı ve daha şeffaf hale getirmeyi hedefliyor.

İhtiyaç kredisi, uygulamanın ilk kullanım senaryosunu oluşturuyor. Gelecek dönemde şirketin mevcut listeleme ve karşılaştırma altyapısında yer alan diğer finansal ürün kategorilerinin de uygulamaya kademeli olarak eklenmesi planlanıyor.

Konut ve taşıt kredisi başta olmak üzere farklı finansal ürünlerin sisteme dahil edilmesiyle kullanıcıların daha geniş teklif havuzuna ChatGPT üzerinden ulaşabilmesi hedefleniyor.

Uzun vadede ise kullanıcıların farklı finansal ihtiyaçlarını doğal bir dille ifade edebildiği, ilgili ürünleri listeleyip karşılaştırabildiği daha kapsamlı bir finansal asistan deneyiminin oluşturulması amaçlanıyor.

- "Uygulamayı, finansal ürünlere erişimde kişiselleştirilmiş bir deneyimin başlangıcı olarak görüyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen HangiKredi Üst Yöneticisi (CEO) Onur Oğuz, finansal karşılaştırma deneyimlerini, kullanıcıların bulunduğu yeni nesil dijital temas noktalarına taşımayı önemsediklerini belirtti.

ChatGPT'de kullanıma sundukları uygulamayla kredi seçeneklerine erişimi daha doğal ve kullanıcı odaklı yapıya taşıdıklarına dikkati çeken Oğuz, şunları kaydetti:

"Kullanıcılarımız, ihtiyaçlarını günlük konuşma diliyle ifade ederek farklı bankaların tekliflerini temel maliyet bilgileriyle birlikte tek bir sohbet akışı içerisinde karşılaştırabiliyor. Finansal zeka vizyonumuz doğrultusunda teknolojiyi, kullanıcılarımızın finansal kararlarını kolaylaştıran, daha şeffaf ve bilinçli hale getiren bir araç olarak konumlandırıyoruz. Bu uygulamayı, finansal ürünlere erişimde yeni ve kişiselleştirilmiş bir deneyimin başlangıcı olarak görüyoruz."