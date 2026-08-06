TAB Gıda, 2026 yılının ilk yarısında büyümesini sürdürdü

TAB Gıda, 2026 yılının ilk yarısında restoran ağını genişletmeye ve kârlı büyümesini sürdürmeye devam etti. Şirket, yüzde 12 artışla 132 milyon fiş, yüzde 13 reel ciro büyümesi ve 6 milyar TL FAVÖK ile yılın ilk altı ayında önemli bir performans sergiledi.

TAB Gıda, 2026 yılının ilk altı ayında performansındaki güçlü seyrini sürdürdü. Çok markalı yapısı, yaygın restoran ağı ve disiplinli büyüme stratejisiyle faaliyetlerini sürdüren şirket; satışlarını, misafir trafiğini ve kârlılığını artırırken, yatırımlarına da devam etti.

Yapılan açıklamaya göre, ilk 6 ayda sistem genelinde satışlar yıllık bazda nominal yüzde 45 artarak 40,6 milyar TL'ye ulaşırken, toplam fiş sayısı yüzde 12 artışla 132 milyon olarak gerçekleşti. Reel ciro yüzde 13 artarak 30,3 milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK 6 milyar TL, FAVÖK marjı ise yüzde 20 oldu. Şirketin net dönem kârı 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirket, yılın ilk yarısında 78 yeni restoran açarak büyümesini sürdürürken, bu büyümenin önemli bir kısmını franchise ortaklarıyla birlikte hayata geçirdi ve restoran ağı içindeki franchise payını artırmaya devam etti. Dijitalleşme, operasyonel verimlilik ve misafir deneyimini geliştirmeye yönelik uygulamalar, şirketin büyümesini destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. Çok markalı yapısı, güçlü franchise ekosistemi ve teknoloji odaklı iş modeliyle faaliyetlerini sürdüren TAB Gıda, yılın ikinci yarısında da yeni restoran yatırımlarını hızlandırmayı, dijital kanallardaki büyümesini sürdürmeyi ve operasyonel verimliliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

"Disiplinli finansal yönetimimiz güçlü sonuçlar üretmeye devam ediyor"

TAB Gıda Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Özgür Çetinkaya, ilk yarı performansını değerlendirirken şunları söyledi: "2026 yılının ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar, sürdürülebilir büyüme stratejimizin ve disiplinli finansal yönetim anlayışımızın güçlü bir yansıması oldu. İlk altı ayda sistem genelinde satışlarımız yıllık bazda nominal olarak yüzde 45 artarak 40,6 milyar TL'ye ulaşırken, reel ciro büyümemiz yüzde 13 olarak gerçekleşti. FAVÖK'ümüz 6 milyar TL seviyesine ulaşırken, yüzde 20 FAVÖK marjı elde ettik. Net dönem kârımız ise 1,8 milyar TL oldu. Güçlü nakit oluşturma kapasitemiz, etkin maliyet yönetimimiz ve franchise yapımızın sağladığı ölçek ekonomisi sayesinde operasyonel verimliliğimizi korurken, uzun vadeli değer oluşturmaya devam ediyoruz. Finansal yapımızı güçlendiren bu yaklaşım, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir büyümenin temelini oluşturuyor. Şirket olarak, franchise sistemimizin gelişimini desteklemeye, yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer üretmeye ve finansal yapımızı daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

"Büyümemizin temelinde güçlü operasyonel yapımız ve insan odağımız bulunuyor"

TAB Gıda Operasyon, İnsan Kaynakları, İç Denetim, İdari İşler ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Gökhan Asok ise şu değerlendirmede bulundu: "Yılın ilk yarısında operasyonel büyümemizi kararlılıkla sürdürdük. Toplam fiş sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 132 milyona ulaşırken, restoran ağımızı 78 yeni restoranla daha da genişlettik. Büyüme stratejimizi yalnızca yeni yatırımlarla değil, mevcut restoranlarımızın verimliliğini artıran uygulamalarla da destekledik. En önemli unsurlar, çalışma arkadaşlarımızın özverisi ve güçlü kurum kültürümüzdür. İnsan kaynağımıza yaptığımız yatırımları, eğitim programlarımızı ve teknolojiyi operasyonlarımızın merkezine alan yaklaşımımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz."

"Markalarımızı büyütmeye ve misafir deneyimini geliştirmeye devam ediyoruz"

TAB Gıda Pazarlama ve Strateji, Paket Servis ve Kurumsal Ticari İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Sinan Ünal ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İlk yarıda tüketici beklentilerini merkeze alan stratejimiz sayesinde markalarımızla daha fazla misafire ulaşmayı sürdürdük. Dijital kanallarımızın toplam satışlar içindeki payı yüzde 56 seviyesine ulaşırken, paket servis operasyonlarımız büyümemizi destekleyen en önemli alanlardan biri olmaya devam etti. Paket servis kanalının toplam satışlar içindeki payı yüzde 30'u aştı. Aynı zamanda self-order ekranlarımızın satışlar içindeki payını da büyütmeye devam ettik ve bu teknolojiyi restoranlarımızın önemli bir bölümüne yaygınlaştırdık. Sadakat platformlarımız, dijital sipariş kanallarımız ve veri odaklı pazarlama uygulamalarımız sayesinde müşteri etkileşimimizi güçlendirirken, kampanyalarımız ve değer odaklı ürün stratejimizle geniş bir misafir kitlesine ulaşmayı başardık. Çok markalı yapımızın sağladığı sinerji, güçlü dijital altyapımız ve müşteri deneyimini sürekli geliştiren uygulamalarımızla yılın ikinci yarısında da sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye devam edeceğiz."