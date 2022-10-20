Faiz kararı sonrası dolar/TL’de son durum

Dolar, faiz kararı sonrası 18,61 liraya çıkarak tarihi rekorunu yeniledi.
Dolar, faiz kararı sonrası 18,61 liraya çıkarak tarihi rekorunu yeniledi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5’e düşürdü.
18,5979’dan işlem gören dolar/TL faiz kararı sonrası 18,6150’yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Zirve sonrası dolar kuru 18,5942’ye geri çekildi.
18,29’a kadar yükselen Euro/TL ise 18,2897’den işlem görüyor.
Dün 18,56-18,62 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 18,5907 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamlamıştı.