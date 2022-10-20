Faiz kararı sonrası dolar/TL’de son durum

Dolar, faiz kararı sonrası 18,61 liraya çıkarak tarihi rekorunu yeniledi.

20.10.2022 14:26:380
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Faiz kararı sonrası dolar/TL’de son durum

Dolar, faiz kararı sonrası 18,61 liraya çıkarak tarihi rekorunu yeniledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5’e düşürdü.

18,5979’dan işlem gören dolar/TL faiz kararı sonrası 18,6150’yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Zirve sonrası dolar kuru 18,5942’ye geri çekildi.

18,29’a kadar yükselen  Euro/TL ise 18,2897’den işlem görüyor.

Dün 18,56-18,62 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 18,5907 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde tamamlamıştı.

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