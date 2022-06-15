Fed'den 28 yılın en sert faiz artışı: Açıklamada hangi mesajlar var?

Fed’den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1’e karşı 10 oyla alındığı, Kansas City Fed Başkanı Esther George’un 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.

1994’TEN BU YANA BİR İLK OLDU

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi. Bankanın haziran toplantısında kararlaştırdığı 75 baz puanlık artış 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu.

AÇIKLAMADA NELER VAR?

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı’nın ardından Fed’den yapılan açıklamada, genel ekonomik faaliyetin ilk çeyrekteki düşüşün ardından toparlanmış göründüğü belirtildi.

Açıklamada, istihdam kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Enflasyonun salgın, yükselen enerji fiyatları ve daha geniş fiyat baskılarıyla ilgili arz ve talep dengesizliklerini yansıtarak yüksek kalmaya devam etiğine dikkat çekilen açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının muazzam insani ve ekonomik zorluklara neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, savaş ve buna bağlı olayların enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek bir baskı oluşturduğuna ve küresel ekonomik faaliyet üzerinde baskı yarattığına dikkat çekildi.

– Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli olunduğu vurgulandı

Çin’deki Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin de tedarik zinciri aksamalarını daha da kötüleştirmesinin muhtemel olduğuna işaret edilen açıklamada, Komitenin enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 75 baz puanlık faiz artışının yanı sıra Komitenin mayıs ayında duyurduğu bilanço küçültme planı doğrultusunda elindeki Hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği aktarıldı.

Komitenin enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmeye kararlı olduğu belirtilen açıklamada, para politikasının uygun duruşu değerlendirilirken, ekonomik görünüme ilişkin gelen bilgilerin etkilerinin izlenmeye devam edileceği yinelendi.

Açıklamada, Komitenin hedeflere ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda, para politikasının duruşunun uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı kaydedildi.

– Enflasyon tahmini yükseldi, büyüme beklentileri düştü

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yükseltirken, büyüme beklentilerini düşürdü.

Fed’in tahminlerine göre, bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 4,3’ten yüzde 5,2’ye yükseltildi. Enflasyon tahminleri 2023 için yüzde 2,7’den yüzde 2,6’ya ve 2024 için yüzde 2,3’ten yüzde 2,2’ye çekildi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 4,1’den yüzde 4,3’e ve 2023 için yüzde 2,6’dan yüzde 2,7’ye çıkarılırken 2024 için yüzde 2,3 olarak sabit bırakıldı.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,8’den yüzde 1,7’ye düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2023’e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 2,2’den yüzde 1,7’ye ve 2024 yılı beklentisi yüzde 2’den yüzde 1,9’a indirildi. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak korundu.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,5’ten yüzde 3,7’ye, 2023 için yüzde 3,5’ten yüzde 3,9’a ve 2024 için yüzde 3,6’dan yüzde 4,1’e yükseltildi.

Fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2022 için yüzde 1,9’dan yüzde 3,4’e, 2023 için yüzde 2,8’den yüzde 3,8’e ve 2024 için yüzde 2,8’den yüzde 3,4’e yükseltildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,4’ten yüzde 2,5’e çıkarıldı.

Kovid-19 krizinden toparlanan ABD ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,7 ile 1984’ten bu yana en güçlü büyümeyi göstermişti.



