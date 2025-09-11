Fintech ödülü Pionr'ın oldu

Pionr, Birleşik Krallık merkezli Wealth & Finance International tarafından düzenlenen FinTech Awards 2025 kapsamında “Best FinTech Venture Builders 2025-Turkey” ödülünün sahibi oldu.

Bugüne kadar dijital bankacılık, yatırım bankacılığı, ödeme kuruluşu, servis bankacılığı ve mobilite alanları başta olmak üzere 30’dan fazla fintech girişimini hayata geçirmiş ve yönetmiş olan Pionr, Birleşik Krallık merkezli Wealth & Finance International tarafından düzenlenen FinTech Awards 2025 kapsamında "Türkiye’nin en iyi Fintech Venture Builder"ı seçildi.

Pionr Kurucusu ve CEO’su Yakup Sezer, ödülle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Bizi aday gösterdikleri ve bu ödüle değer gördükleri için Wealth & Finance International ve ödül ekibine teşekkür ederiz. Bu ödül, venture builder modelimizin ve müşteri odaklı yaklaşımımızın global ölçekte karşılık bulduğunun güçlü bir göstergesi. Pionr olarak biz yalnızca fintek girişimleri kurmuyoruz; lisanslı, ölçeklenebilir ve amaç odaklı şirketler yaratan sistemler inşa ediyoruz. Trendlerin peşinden koşmak yerine, KOBİ’lerin gerçek problemlerini çözen altyapılar geliştiriyoruz. Fikrinden lisanslı şirkete 100 gün içinde dönüşebilen modelimiz, Türkiye’de in-house geliştirmeler ve stratejik satın almalarla birleşerek dikeyde entegre bir platform oluşturdu. Bu yaklaşımımız, farklı fintek dikeylerinde derinleşmemizi ve öncü rolümüzü pekiştirmemizi sağlayacak. Tüm hazırlıklarımız bu yönde.”

