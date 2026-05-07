Geleceğinize Global BES ile Yatırım Yapın

Geleceğe güvenle bakabilmek, yalnızca bugünün değil, yarının da doğru planlanmasıyla mümkündür. Artan yaşam maliyetleri, değişen ekonomik koşullar ve uzun vadeli ihtiyaçlar düşünüldüğünde, erken yaşta birikim yapmaya başlamak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu noktada, hem güvenilir hem de uzman bir kurumla ilerlemek, finansal hedeflere ulaşmayı çok daha sürdürülebilir kılar.

Türkiye sermaye piyasalarında 36 yılı aşkın tecrübesiyle faaliyet gösteren Global Menkul Değerler, yatırımcılara sunduğu geniş hizmet yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan köklü aracı kurumlardan biridir. Kuruluşundan bu yana yatırımcıların finansal piyasalara erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen şirket, aynı zamanda sermaye piyasalarının gelişimine katkı sağlamayı da misyon edinmiştir.

Bugüne kadar 100’ün üzerinde kurumun halka arz sürecine aracılık eden Global Menkul Değerler, şirketlerin finansmana ulaşmasını desteklerken, bireysel yatırımcıların da birikimlerini doğru şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Yatırım danışmanlığı, kurumsal finansman hizmetleri, yurt dışı hisse işlemleri ve dijital yatırım çözümleri gibi birçok alanda sunduğu hizmetlerle, yatırım süreçlerini daha erişilebilir ve yönetilebilir hale getirir.

BES Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), çalışan ya da çalışmayan herkesin gönüllü olarak dahil olabildiği, uzun vadeli birikim yapmayı teşvik eden bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Bu sistemde katılımcılar, belirledikleri tutarlarda düzenli katkı payı ödeyerek birikim oluşturur ve bu birikimler, profesyonel portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.

BES’in en önemli avantajlarından biri, devlet tarafından sağlanan katkıdır. Katılımcıların yatırdığı tutarın belirli bir oranı devlet tarafından desteklenerek birikimlerin daha hızlı büyümesine katkı sağlar. Bununla birlikte sistem, yalnızca bir tasarruf aracı de��il, aynı zamanda farklı risk ve getiri tercihlerine göre şekillendirilebilen bir yatırım modelidir. Katılımcılar, risk profillerine uygun fonları seçebilir ve zaman içinde bu dağılımı değiştirebilir.

BES, uzun vadeli bir planlama sunduğu için özellikle emeklilik döneminde ek gelir elde etmek isteyen bireyler açısından önemli bir finansal güvence sağlar. Aynı zamanda düzenli tasarruf alışkanlığı kazandırarak, bireylerin finansal disiplin oluşturmasına yardımcı olur. İstendiğinde katkı payı tutarlarının artırılıp azaltılabilmesi, ödeme planlarının esnek olması ve sistemin dijital kanallar üzerinden kolayca yönetilebilmesi, BES’i geniş bir kullanıcı kitlesi için erişilebilir hale getirir.

Global Menkul Değerler ile BES Ayrıcalığı

Bireysel emeklilik sürecinde doğru kurumla çalışmak, birikimlerin verimli yönetilmesi açısından büyük önem taşır. Global Menkul Değerler, güçlü yatırım altyapısı ve yıllara dayanan piyasa deneyimiyle BES sürecini daha avantajlı hale getirir.

Global’in sunduğu bireysel emeklilik çözümleri sayesinde, birikimlerinizi farklı risk ve getiri profillerine sahip fonlar arasında değerlendirerek kendi finansal hedeflerinize uygun bir yapı oluşturabilirsiniz. Bu süreçte hem dijital platformların sağladığı hız ve kolaylıktan faydalanabilir hem de uzman temsilcilerin desteğiyle daha bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Kullanıcı dostu dijital altyapısı sayesinde BES başvurunuzu kısa sürede tamamlayabilir, birikimlerinizi anlık olarak takip edebilir ve gerektiğinde fon dağılımınızı kolayca güncelleyebilirsiniz. Böylece hem zamandan tasarruf eder hem de yatırım sürecinizi daha kontrollü bir şekilde yönetebilirsiniz.

500 TL ile BES’e Başlayın!

Geleceğinizi güvence altına almak için büyük adımlar atmanıza gerek yok. Global Menkul Değerler’in sunduğu BES çözümleri sayesinde minimum 500 TL katkı payı ile, giriş aidatı ödemeden sisteme dahil olabilir, yönetim gider kesintisi olmadan düzenli birikim yapmaya hemen başlayabilirsiniz.

Düşük başlangıç tutarı sayesinde bütçenizi zorlamadan tasarruf alışkanlığı kazanabilir, uzun vadede önemli bir birikim elde edebilirsiniz. Global’in güçlü yatırım altyapısı, dijital çözümleri ve uzman desteği ile siz de emeklilik planınızı bugünden oluşturarak geleceğinizi güvence altına alabilirsiniz.

