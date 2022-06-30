Gençlerin kariyer platformu Youthall tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Youth Awards’ta gençler; en çok çalışmak istedikleri şirketleri seçiyor.

Gençlerin kariyer platformu Youthall tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Youth Awards’ta gençler; en çok çalışmak istedikleri şirketleri ve işveren markası çalışmalarını belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. 26 Ağustos tarihine kadar sürecek oylamada, 157 şirket ve 30 üniversite öğrenci kulübü toplam 19 kategoride değerlendirilecek. Kategorilerin kazananları ise 10 Eylül’de açıklanacak.

Yıl boyunca şirketlerin ilanlarına başvuran ve çeşitli çalışmalarını ilgiyle takip eden gençler, şimdi en beğendikleri çalışmalar kapsamında söz sahibi olma imkanına sahip. Gençlerin görüşlerine değer vererek bu oylamaya katılan 157 şirketin, 19 farklı kategoride değerlendirildiği oylama 26 Ağustos’a dek https://www.youthall.com/tr/youth-awards/voting adresinde devam edecek. 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip Youthall’un bu yıl ikincisini düzenlediği Youth Awards’ta, oylama 18-35 yaş bandındaki Youthall kullanıcılarının katılımı ile gerçekleşecek. Kazanan şirketler 10 Eylül’de, gençlerin kariyer platformu Youthall’un web sitesinden ilan edilecek ve ödüllendirilecek.

Geçen yıla göre oylamaya katılan şirket sayısı yüzde 25 arttı

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin; kendilerini, şirket kültürlerini, yetenek, eğitim ve staj programları gibi uygulamalarını gençlere aktardıkları ve işe alım süreçlerini yönettikleri Youthall CEO’su Emre Aykan, Youth Awards’a şirketlerin gösterdikleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Amacımız, şirketlerin bünyesine katmak istedikleri gençler tarafından nasıl algılandıklarını yine gençlerin değerlendirmeleriyle görmelerini sağlamak. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz Youth Awards’a 127 şirket katılmış, 46.000’den fazla genç yetenek oy kullanmıştı. Bu yıl şirketler anlamında bu sayının yaklaşık yüzde 25 artarak 157’ye yükselmesi doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl oylamaya katılan gençler anlamında da ciddi oranda bir artış ön görüyoruz. Oylamanın büyük ilgiyle karşılanması beni ve tüm ekibimizi çok sevindirdi. Hem şirketlere katılımları için hem de gençlere değerlendirme sürecindeki değerli oyları için teşekkür ediyoruz.”