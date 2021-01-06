"Genel müdürlük görevimi martta bırakıyorum"

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, genel müdürlük görevini mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağını açıkladı. Bali, "Uygun görülürse yönetim kurulunda göreve devam edeceğim" dedi. Bali ayrıca, "Genel müdürlüğe önerdiğmiz isim genel müdür yardımcımız Hakan Aran" dedi.

Bali, "Aralık 1986'da bankaya girdim, 34 yılı geçtim, dolayısıyla 35 yıl kuralı işliyor, sürpriz bir konu değil. Bu kural işlemeseydi de görevimi bırakacaktım" diye konuştu.

“Siyaseti hiçbir zaman düşünmedim”

Adnan Bali, “Çok açık ifade edeceğim; hiçbir zaman siyaset düşünmedim ve düşünmeyeceğim. Başarılı siyasetçilerin hepsi, gençlik yılları okul çağlarından başlayarak bu yola girmişler. Deneyimler kazanarak… Bizim deneyimlerimiz bu değil, farklı… Bu nedenle benim iş yapma gayretim ve kariyerimle tam örtüştüğü kanaatinde değilim. Siyaset ayrı bir kulvar. Hiçbir zaman böyle bir şey düşünmedim. Geçmişte gündeme geldi, bizim dışımızda gündeme geliyor zaman zaman.. Bunlar da tahmin ve temenniye dayanan şeyler…”

ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 yılında İslahiye'de doğan Adnan Bali, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Bali, 1994 yılında Müdür Yardımcısı olarak Fon Yönetimi Müdürlüğü'ne atandı.

Aynı Müdürlükte 1997 yılında Birim Müdürlüğüne, 1998 yılında Bölüm Müdürlüğüne yükseltilen Sayın Bali, 2002 yılında Şişli Şubesi Müdürü, 2004 yılında ise Galata Şubesi Müdürü olarak atandı.

30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilen Adnan Bali, 1 Nisan 2011 tarihinde İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü olarak göreve başladı.