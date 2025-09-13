Gizli vasiyeti ortaya çıktı: 11 milyar Euro'luk mirası kimlere kaldı?

İtalyan tasarımcı Giorgio Armani’nin vasiyeti dün yayımlandı. Mirasının 11-13 milyar Euro arasında olduğu tahmin ediliyor.

İtalyan moda ikonu Giorgio Armani, 4 Eylül'de 91 yaşında hayata veda etmişti. Arkasında, 11 ila 13 milyar Euro değerinde olduğu tahmin edilen büyük bir miras bıraktı. Bu miras, villalar, yatlar, sanat eserleri ve en önemlisi, 50 yıl önce kurduğu dünya çapında tanınan moda imparatorluğunu içeriyor.

Euronews'te çıkan habere göre; doğrudan mirasçısı bulunmayan Armani, iş hayatında hep bağımsız kalmayı tercih etmiş ve şirketini satma tekliflerini reddetmişti. Ancak ölümünden sonra, mirasçılarının geleceğe yönelik bir plan izlemesini istedi. Armani'nin vasiyetnamesine göre, mirasçılar, moda imparatorluğunun yüzde 15'lik azınlık hissesini 18 ay içinde satacak. Bu hissenin potansiyel alıcıları olarak LVMH, EssilorLuxottica, L'Oreal gibi büyük lüks gruplar gösterildi. Ayrıca, üç ila beş yıl içinde, aynı alıcıya ek olarak yüzde 30 ila 54,9 arasında bir hissenin daha devredilmesi talimatı verildi. Eğer bu satış planı gerçekleşmezse, şirketin halka arz edilmesi gerektiği belirtildi.

Mirasın dağılımı ise şu şekilde belirlendi:

Yüzde 40: Uzun yıllardır birlikte çalıştığı ve erkek giyim bölümünün başında olan Pantaleo Dell'Orco.

Yüzde 15: Kadın giyim bölümünün başındaki yeğeni Silvana Armani.

Yüzde 15: Diğer yeğeni Andrea Camerana.

Yüzde 30: 2016'da halefiyet amacıyla kurulan Armani Vakfı.

10 binden fazla çalışanı var

Geçtiğimiz yıl 2.3 milyar Euro ciroya ulaşan Giorgio Armani markasının 60 ülkede yüzlerce mağazası ve 10 binden fazla çalışanı bulunuyor. Armani'nin bu kararları, markanın geleceğini güvence altına almayı ve küresel lüks pazarındaki yerini korumasını sağlamayı amaçlıyor.

Armani’nin Fransız-İtalyan gözlük devi EssilorLuxottica’daki yüzde 2,5 hissesi yaklaşık 2,5 milyar euro değerinde. Bu hissenin yüzde 40’ı Dell'Orco’ya, yüzde 60’ı ise aile üyelerine bırakıldı.

EssilorLuxottica, Reuters’a yaptığı açıklamada, “İki grup arasındaki güçlü bağlar göz önüne alındığında bu olasılığı dikkatle değerlendireceğiz” dedi.