Goldtag 10 milyon dolar yatırım aldı

Dijital varlık geliştiricisi Goldtag, RePie Portföy’ün liderlik ettiği ve Turkcell, Colendi, Finberg ile Inveo Portföy’ün katıldığı Seri A turunda 10 milyon dolar yatırımla 50 milyon dolar değerlemeye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre tohum yatırım turundan bu yana 10 kat büyüyen şirket, ayda 2,2 milyon kullanıcı için 1 milyondan fazla işlem gerçekleştiriyor. Yeni yatırımla tokenizasyon ve Orta Doğu açılımını hızlandıracak olan Goldtag, 2026’da 5 milyon aktif kullanıcı hedefliyor.

Blok zinciri teknolojisini kullanarak altın, gümüş ve platin gibi değerli madenlerin alım satımını sağlayan ve sistemini farklı platformlara entegre eden dijital varlık geliştiricisi Goldtag, Seri A yatırım turunda 10 milyon dolar yatırım aldı.

RePie Portföy liderliğinde gerçekleşen ve Turkcell, Colendi, Finberg ile Inveo Portföy’ün katıldığı yatırım turunda şirketin değerlemesi 50 milyon dolara ulaştı. Böylece Goldtag, 2023 yılı kasım ayında aldığı 1,1 milyon dolarlık tohum yatırımdan bu yana 10 kat büyüdü.



Tarım emtiası, enerji ve metal ürünleri yolda





Goldtag Kurucu Ortağı ve CEO’su Dolunay Sabuncuoğlu, “Finansal erişimi sade, güvenli ve sosyal bir deneyime dönüştürüyoruz. Kısa sürede gelen yüksek ilgi, ürün-pazar uyumumuzu ve entegrasyon modelimizin sağlığını doğruluyor” açıklamasını yaptı. “Aldığımız bu yatırımla tokenizasyon altyapımızı devreye alacak, alternatif varlıklara erişimi ölçekli ve regülasyon uyumlu biçimde yaygınlaştıracağız. Değerli madenlerin ötesine geçerek kullanıcılarımıza tarım emtiası (buğday, arpa, mısır), enerji ürünleri (petrol, doğalgaz, elektrik), metaller (bakır, alüminyum, demir) ve güneş enerjisi santralleri gibi alternatif yatırım ürünlerine de erişim imkânı sunmayı hedefliyoruz” dedi.



Yatırıma liderlik eden Türkiye'nin ilk ve en büyük alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy’ün Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, “Girişim ekosistemindeki lokomotif rolümüzü selektif yatırımlarla sürdürüyoruz. RePie Portföy için teknolojiyle derinleşen finansal erişim ve regülasyon uyumu iki temel sütun. Goldtag tam da bu iki eksende fark yaratıyor. Entegrasyon gücüyle ölçekleniyor, uyum standartlarıyla sürdürülebilir bir pazar inşa ediyor. Yeni yatırımla hem Türkiye hem de Orta Doğu’daki büyümesini destekleyeceğiz” açıklamasını yaptı.



Orta Doğu’da 2 unicorn ile anlaştı



Şirketin 2026’da MENA bölgesinde açılım hedeflediği bilgisini veren Sabuncuoğlu, Orta Doğu pazarında 2 unicorn şirket ile anlaştıklarını duyurdu. “Bunun yanında bankacılık, e-ticaret ve menkul kıymet sektörlerinden 8 şirketle de entegrasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar tamamlandığında 40 milyon kişilik bir potansiyel kullanıcı havuzuna erişim sağlayacağız. Hedefimiz aktif kullanıcı sayımızı 2026’da 5 milyon kişinin üzerine çıkarmak” ifadelerini kullandı.



Açıklamaya göre Goldtag’in mobil uygulaması, değerli maden alım-satımının yanında, kullanıcıların düğün, doğum günü ya da “altın günü” gibi dijital etkinlikler oluşturulabilinmesine ve arkadaşlardan altın gibi kıymetli katkılar toplayabilmesine imkân tanıyor.