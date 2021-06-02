İşte Türkiye'nin en güçlü kadınları

Capital'in 21 yıldır yaptığı araştırma, 30 güçlü kadını ve onları güçlü kılan özelliklerini ortaya koyuyor... İşte Türkiye'nin en güçlü kadınları

2.06.2021 22:55:000
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İşte Türkiye'nin en güçlü kadınları

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Capital Mayıs 2021 sayısından

Capital tam 21 yıldır “Türkiye’nin En Güçlü 30 İş Kadını Araştırması”nı gerçekleştiriyor. Kadınların iş dünyasındaki gücüne vurgu yapan bu çalışmayla milyarlarca dolarlık yatırımlarla ekonomiye ve istihdama yön veren, sadece işteki performanslarıyla değil sivil toplum örgütlerindeki etkin rolleri ve yürüttükleri sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da toplumu etkilemeyi başaran isimleri bir araya getiriyor. Bu yıl da birbirinden değerli isimleri buluşturan araştırma, 30 güçlü kadını ve onları güçlü kılan özelliklerini ortaya koyuyor.







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