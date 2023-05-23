Hazine alacakları nisanda 21 milyar lira oldu

Buna göre, Hazine alacakları, nisan sonu itibarıyla 21 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 8,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

23.05.2023 09:22:270
Paylaş Tweet Paylaş
Hazine alacakları nisanda 21 milyar lira oldu

Hazine alacakları, nisan sonu itibarıyla 21 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, nisan sonu itibarıyla 21 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 8,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1 milyar lira tahsil edildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yeni CEO'nun "yeşil" gündemi

Yeni CEO'nun "yeşil" gündemi

Liderin denge arayışı

Liderin denge arayışı

Dünya derin bir sistem değişikliğinden geçiyor

Dünya derin bir sistem değişikliğinden geçiyor

Şaşan hedef hesabı

Şaşan hedef hesabı

Bundan sonra daha odaklı ilerleyeceğiz

Bundan sonra daha odaklı ilerleyeceğiz

Hayalim yurt dışı

Hayalim yurt dışı

Yorum Yaz