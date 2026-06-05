Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu

Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Haziran ayı için 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı kira tavan zam oranı yüzde 32.24 oldu.

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Haziran ayı için 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı kira tavan zam oranı yüzde 32.24 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından, haziran ayında konut ve iş yerleri kiralarında uygulanabilecek azami zam oranı da netleşti.

Buna göre, haziran ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 32,24 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalaması esas alınarak belirleniyor.

Kira artış oranları, Temmuz 2024 itibarıyla yeniden 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanmaya başlanmıştı. Böylece ev sahipleri, sözleşme yenileme döneminde kiralara en fazla yüzde 32,24 oranında zam yapabilecek.