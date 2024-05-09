Hepsiburada, Nesine ile güçlerini birleştirdi

Nesine.com ve Hepsiburada, Nesine’de şans oyunlarından elde edilen kazancın Hepsipara’ya dönüştürülebileceği iş birliğine imza attı.

9.05.2024 15:16:290
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Hepsiburada, Nesine ile güçlerini birleştirdi

Hepsiburada, Nesine ile güçlerini birleştirerek Milli Piyango şans oyunlarından edilen kazançlarının Hepsipara’ya dönüştürülmesine olanak tanıyan bir iş birliğine imza attı. Nesine’deki şans oyunları kazançları, Hepsiburada’nın satıcısı olduğu ürünlerde kullanılabilecek.

 Nesine.com ve Hepsiburada, Nesine’de şans oyunlarından elde edilen kazancın Hepsipara’ya dönüştürülebileceği iş birliğine imza attı.

 İş birliği sayesinde Nesine’de iddaa ve Spor Toto hariç Milli Piyango şans oyunlarından elde edilen kazançlar artık Hepsipara’ya dönüştürülebilecek. Nesine’de dönüşüm işlemi yapılan Hepsipara’lar Hepsiburada satıcılı ürünlerde harcanabilecek. Dönüştürülen kazançlar Hepsiburada kullanıcılarının Hepsipay bakiyesinde görünecek/birikecek.

 Böylece, Nesine.com'da eğlence amaçlı oynanabilen Eşya Piyangoları, Süper Çarkıfelek, Zeplin, Süper Tombala, Oyna Kazan (Kazı Kazan) gibi şans oyunlarından elde edilen kazançlarını kullanıcılar hemen Hepsipara’ya dönüştürürek  Hepsiburada’nın satıcısı olduğu ürünleri satın almak üzere kullanabilecek.

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