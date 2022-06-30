Hizmet Üretici Fiyat Endeksi mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin (H-ÜFE) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 6,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 38,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,96 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,86 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 109,49, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 79,55, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 45,41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 259,02, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,25, idari ve destek hizmetlerde yüzde 64,17 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 7,43, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 9,15, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,19, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 11,68, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,16, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,34 artış kaydetti.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 19 alt sektör daha düşük, 8 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, endekste en düşük artışlar, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 23,62, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 23,82, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 32,55 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 259,02, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 132,45, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 125,84 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim kaydetti.

Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, en düşük artış, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 1, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 1,26, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 1,29 olarak gerçekleşti. Buna karşılık seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 23,58, konaklama hizmetleri yüzde 20,6, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 13,66 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.