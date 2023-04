Hopi’ye Param’dan 100 milyon dolar değerleme ile yatırım

Stratejik büyüme alanı olarak belirlediği finansal teknolojilerde (Fintek) adımlarını sürdüren Hopi, Param ile önemli bir ortaklığı hayata geçirdi. Hopi’nin perakendedeki ‘icat çıkarma’ vizyonunu, Param’ın fintek alanındaki deneyimiyle bir araya getiren ortaklık sayesinde, Hopi’nin 15 milyonu aşkın kullanıcısı herhangi bir kredi kartına sahip olmadan da taksitli alışveriş yapabilecek. Uygulama üzerinden sunulacak ‘Kredi Kartsız Taksit’ ürünü yapay zeka algoritmaları sayesinde her kullanıcıya kişisel limit atayacak.

‘Bu İş Birliği Fintek Alanındaki Kararlılığımızın Göstergesi’

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Boyner Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, bundan 34 yıl önce Boyner’in Türkiye’ye ‘Çarşı Kart’ ve ‘Advantage Kart’ ile ‘Şimdi Al, Sonra Öde’ modelini getirdiğini hatırlatırken, “Devrim niteliği taşıyan uygulamaları sektöre kazandırmayı, yapılmayanı yapıp öncü olmayı her zaman kendimize ilke edindik. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Hopi de bu anlayışımızın bir sonucu oldu. Hopi ile perakendede bir icat yarattık. Ama geldiğimiz yerle hiçbir zaman yetinmedik. Teknolojiyi odağa alan yenilikçi bakış açısını Boyner Grup’un ve Hopi’nin en büyük gücü olarak gördük. Şimdi bu gücü, fintek ile bir araya getirerek, perakendede yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz.” dedi.

Hopi ve Param arasındaki stratejik ortaklığın gerek kapsamı gerekse ortaya çıkaracağı sinerjiyle yeni bir döneme ışık tuttuğunu ifade eden Cem Boyner: “Bu iş birliği sayesinde, yapay zeka ile kişiye özel olarak atanan limitler çerçevesinde, kredi kartsız taksitli alışveriş yaklaşımını Türkiye’de yaygınlaştırırken, bunu da Hopi’nin 15 milyon kullanıcısından başlayarak gerçekleştireceğiz. Bu yeni ürünümüzü, 2 ay içerisinde Hopi üyesi perakendecilerde, müşterilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

‘İş birliğimizi aynı zamanda bir ortaklıkla da sağlamlaştırmayı tercih ettik’ diyen Cem Boyner sözlerine şöyle devam etti: “Fintek alanındaki kararlığımızın ve büyüme vizyonumuzun bir göstergesi olarak, Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşu Param ile küçükten başlayıp çok kısa zamanda büyüyeceğini beklediğimiz bir ortaklığa adım attık. Anlaşmamız kapsamında Param, 100 milyon dolar değerleme üzerinden Hopi’ye yatırım yaptı.”

İş birliklerinin devam edeceğini de belirten Cem Boyner konuşmasını şu sözleri ile noktaladı: “Fintek alanındaki atılımlarımız farklı ürünlerle devam edecek. Yatırım ürünleri alanında, parçalı hisse ve değerli maden alımları ile kullanıcılarımızı tanıştıracağımız ikinci büyük adımımızı da önümüzdeki aylarda müjdelemeyi planlıyoruz.”

“Hopi Hep Radarımızdaydı”

Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşlarından Param’ın Kurucu ve CEO’su Emin Can Yılmaz ise Cem Boyner’in ‘Alışverişin Yeni İcadı’ olarak tanımladığı Hopi’nin uzun zamandan bu yana radarlarında olduğunu söyledi. Hopi kullanıcılarına finansal hizmet sunabilmenin kendileri için önemli bir hedef olduğunun altını çizen Yılmaz, “Bizler için önemli bu kararı, 15 milyondan fazla kullanıcıya ulaşma ve onlara Param’ın fintek çözümlerini sunma motivasyonuyla aldık” diye konuştu.

Emin Can Yılmaz, “Param sektörün öncüsü; zorlu yollardan geçerek ilkleri gerçekleştiren, rakiplerine de yol açan Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşu. Hopi ise Türkiye’nin ilk online sadakat platformu olarak kuruldu. Zaman içinde de ‘alışveriş deneyimini dönüştürme’ vizyonuyla bugün akıllı alışveriş platformu haline geldi. Bence Hopi, eşi benzeri olmayan bir uygulama. Şimdi iki öncü ve yenilikçi şirketin bu güç birliği sayesinde; milyonlarca Hopi kullanıcısının alışveriş yolculuğuna yepyeni deneyimler ekleyeceğiz.” dedi.

Günümüzde finansal servislere her kesimden insanın ihtiyacı olduğunu belirten Emin Can Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Param, Kredim ile son dönemde dünyada trend olan ’Şimdi Al Sonra ��de’ modelini Türkiye'ye taşıyan ilk marka oldu. Kredim; kullanıcılara esnek, kolay ve hızlı alışveriş kredisi imkânı yaratıyor. Kullanıcılar, özel kredi skoru ölçümü özelliğiyle alışveriş yapmak istedikleri sektörlerde kredi limitlerini öğrenerek işlem yapabiliyor, geri ödemeyi de kendilerine sunulan farklı yöntemlerden biriyle gerçekleştirebiliyor. Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğumuz bu yenilikçi finansman modeli, beklediğimizin de ötesinde bir ilgi gördü. Hopi ile yaptığımız bu stratejik iş birliği sayesinde ‘Şimdi Al, Sonra Öde’ seçeneği ve yapay zeka temelli kredi skorlama algoritması ile her kesime ihtiyacı olan finansal çözümleri sunma gücüne ulaşacağız."

Alışverişin Her Anında Kullanıcılarımızın Yanındayız

Hopi’nin yol haritasındaki önemli büyüme alanlarından birinin fintek olduğuna değinen Hopi CEO’su Yalın Özcan: “Kullanıcılarımızın alışveriş yolculuklarının her adımına değer katmak için yıllardır çalışıyor ve farklı çözümler sunuyoruz. Özellikle ödeme adımının da başka bir platforma ihtiyaç duymadan tamamlamasını sağlamak çok değerli. Param’la yaptığımız bu güç birliği ile kullanıcılarımızın bu ihtiyacına da yanıt vermiş olduk. Hopi’nin 15 milyonu aşkın kullanıcı dünyası ile Param’ın finansal hizmetler yetkinliğini bir araya getirerek sektör adına da güçlü bir iş ortaklığı ortaya koyduk.” ifadelerini kullandı.

Kullanıcıların hem avantajlı alışveriş hem de biriktirme motivasyonuna uzun zamandır en iyi cevap veren platformlardan biri olduklarını belirten Özcan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelerle birlikte dünyada olduğu gibi Türkiye’de de farklı ödeme seçenekleri sunmak gün geçtikçe önem kazanıyor. Bu yeni dönemde, kredi kartı olmayan ya da limit sorunu yaşayan müşterilere taksitli alışveriş imkanı sunmak ve bunu alışık oldukları, yıllardır kullandıkları Hopi uygulaması üzerinden kullandırmak çok büyük kolaylık sağlayacak. Kullanıcımıza, Param’ın yapay zeka destekli altyapısı ile kredi kartsız taksit limiti atayıp kredi kullandıracağız. Başta ev kadınları ve gençler olmak üzere bankada hesabı olmayan kesimlerin de bu hizmete ulaşmasını sağlayacağız. Yani bu finansal hizmetlere ulaşımda fırsat eşitliği getirmesi adına da önemli bir adım. Param iş birliği ile daha da güçlenen Hopi, yeni iş modelleri ve ürünlerle iş dünyasına ilham vermeyi sürdürecek.”