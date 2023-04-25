Hububatta gümrük vergilerine zam

Bosna Hersek hariç tüm ülkelerden yapılan bazı hububat ithalatına uygulanan gümrük vergisi 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 130 olarak uygulanacak.

25.04.2023 09:47:500
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Hububatta gümrük vergilerine zam

Bosna Hersek hariç tüm ülkelerden yapılan hububat ithalatının gümrük vergisi yüzde 130'a çıkarıldı. İthalat rejimi kararına ekli I sayılı liste 10. fasılda yer alan; adi ve kızıl buğday ve durum buğdayı, mahlut, çavdar, yulaf, beyaz ve maltlık arpa, mısır ve darı ithalatına, karara eklenen dipnot uyarınca 30 Nisan'a kadar sıfır gümrük vergisi uygulanması hüküm altına alınmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, AB, Birleşik Krallık, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Kosova, Venezuela, D-8 ülkeleri ve tercihli ticaret sistemine (TPS-OIC) dahil ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkelerden yapılan adi ve kızıl buğday ve durum buğdayı, mahlut, beyaz ve maltlık arpa, mısır ve darı ithalatının gümrük vergisi 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yüzde 130'a yükseltildi.

Düzenlemeyle Singapur'dan yapılan çavdar, beyaz arpa, yulaf, mısır ve darı ithalatına yüzde 16,2 gümrük vergisi uygulanmasına hükmedildi.

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