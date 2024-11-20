IC Holding CEO'su Can Çaka: Çevik olmak için dönüşüyoruz

Nilüfer Gözütok Ünal / Capital Ekim 2024 sayısından

IC Holding’de geçtiğimiz ay CEO’luk koltuğunda önemli bir değişim oldu. Anadolu Grubu’nda 26 yıl görev alan, son olarak Anadolu Grubu Bira Grubu Başkanlığı ve Anadolu Efes CEO’luğunu yürüten Can Çaka, IC Holding’de CEO’luk görevini Murad Bayar’dan devraldı.

20 bini aşkın çalışanı ve 5,5 milyar dolarlık cirosuyla Türkiye’nin en büyük gruplarından biri olan IC Holding’de göreve gelir gelmez de önemli bir dönüşüm için düğmeye bastı. Çaka’nın liderliğinde grup; inşaat, altyapı, enerji, turizm ve sanayi odaklı yapısına ilk olarak gayrimenkulu ekledi. Bundan sonra da sektörel çeşitlendirme vizyonuyla hareket edecek olan IC, yeni işlerle portföyünü zenginleştirecek. Coğrafi olarak da genişlemeye odaklanacak.

Türkiye dışındaki işlerin hacmini ve portföy içindeki yerini artırmak istediklerini belirten Can Çaka, “Bu dönemi dönüşüm çağı olarak tanımlamak mümkün. Daha çevik, daha verimli ve daha kapsayıcı olmak için dönüşüyoruz” diye konuştu. Can Çaka, ile yaptığımız röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ