İki hissede açığa satışa yukarı adım kuralı kaldırıldı

Borsa İstanbul, iki hissede açığa satışa yukarı adım uygulamasına son verme kararı aldı. Böylelikle BIST 50 endeksi için açığa satışta yukarı adım kuralı kaldırılmış oldu.

Borsa İstanbul, İŞGYO ve TSKB hisselerindeki açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının sonlandırılmasına karar verdi. Borsa İstanbul, iki hissede açığa satışa yukarı adım uygulamasına son verme kararı aldı. Böylelikle BIST 50 endeksi için açığa satışta yukarı adım kuralı kaldırılmış oldu.

Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) paylarında gerçekleştirilecek açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulamasının 17 Ekim tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Borsada yaşanan türbülans sonrasında Borsa İstanbul yönetimi 14 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında BIST 50 endeksinde açığa satışa yukarı adım kuralını uygulamış, 5 Ekim'de bu kurala son verirken, iki hissede ikinci bir duyuruya kadar kuralın devam edilmesine karar verilmişti.