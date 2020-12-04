İmamoğlu: Yeni tahvil ihracı planlarımız var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye tarafından ihracı gerçekleştirilen ABD doları cinsi 5 yıl vadeli 580 milyon dolarlık tahvil ihracına 4,3 kat ile 2,5 milyar dolar talep geldiğini açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında ihraca ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, başta Asya ve ABD olmak üzere dolar cinsi tahvile global ilginin yüksek olduğunu belirtti. Kamu bankalarıyla sıfıra yakın bir ilişkileri olduğunu ifade eden İmamoğlu bundan sonrası için de tahvil ihraç planları olduğunu açıkladı.

İmamoğlu yurt içinde finansman imkanı olduğu takdirde de kullanmak isteyeceklerini iade etti.

İmamoğlu, ihraçtan elde edilen geliri sayesinde 4 metro hattının inşaatına hızla başlanacağını söyledi.