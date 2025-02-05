IMF'den ABD, Çin, Kanada ve Meksika'ya çağrı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ABD, Çin, Kanada ve Meksika'yı anlaşmazlıkları çözmeye ve ticareti mümkün kılmaya çağırdı.

5.02.2025 10:04:100
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IMF'den ABD, Çin, Kanada ve Meksika'ya çağrı

Uluslararası Para Fonu (IMF), anlaşmazlıkları çözmek ve ticaret akışını sürdürmek için ABD, Çin, Kanada ve Meksika'ya çağrıda bulundu.

IMF sözcüsünün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ve potansiyel olarak Kanada ile Meksika mallarına getirdiği tarifelere ilişkin açıklamaların takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Anlaşmazlıkları çözmek ve ticareti mümkün kılmak için yapıcı yollar bulmak herkesin çıkarınadır." ifadeleri kullanıldı.

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