İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 4'te sabit tutarak son faiz indirimi döngüsünde potansiyel bir yavaşlama sinyali verdi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son kararından bir gün sonra bu kararı alması dikkat çekti. Banka ayrıca, piyasa koşullarına yönelik yaklaşımındaki evrimi göstererek devlet tahvili varlıklarını küçültme (parasal sıkılaştırma) programının kapsamını da daralttı.

Piyasaların geniş çapta beklediği bu karar doğrultusunda, Para Politikası Kurulu (MPC) üyeleri faiz oranlarını sabit bırakma yönünde 7'ye 2 oy kullanırken, geçtiğimiz Ağustos ayından bu yana beş kez faiz indirimi gerçekleştirilen döngüde bir duraklama yaşandı. BoE, enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı bu kararı alırken, parasal sıkılaştırma programının yıllık hızını 100 milyar sterlinden 70 milyar sterline düşürme kararı aldı. Bu karar da 7'ye 2 oyla kabul edildi ve uzun vadeli devlet tahvili satışlarının payını azaltarak (kısa, orta ve uzun vadeli tahviller için 40:40:20 oranında) piyasalar üzerindeki etkiyi minimize etmeyi hedefledi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, yeni hedefin, MPC'nin Banka bilançosunun boyutunu para politikası hedefleri doğrultusunda azaltmaya devam etmesini sağlarken, tahvil piyasası koşulları üzerindeki etkiyi minimize etmeye devam edebileceğini belirtti. Banka, enflasyonun bu ay yüzde 4'te zirve yapmasını ve 2027 yılının ikinci çeyreğine kadar yüzde 2 hedefine yavaşça geri dönmesini beklediğini sürdürürken, üçüncü çeyrek büyüme tahminini yüzde 0,3'ten yüzde 0,4'e hafifçe yükseltti. Bailey, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesini bekleseler de, gelecekteki olası faiz indirimlerinin kademeli ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekeceğinin altını çizdi.

