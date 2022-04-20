İngiltere, Moskova Borsasının statüsünü iptal etmeyi planlıyor

İngiliz Hazinesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Moskova Menkul Kıymetler Borsasının (MOEX) tanınan borsa statüsünün iptal edilmesinin planlandığını bildirdi.

20.04.2022 09:32:000
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İngiltere, Moskova Borsasının statüsünü iptal etmeyi planlıyor

İngiliz Hazinesinden yapılan açıklamada, planın yürürlüğe girmesiyle yatırımcıların gelecekte MOEX’te menkul kıymet ticareti yaparken mevcut yatırımlarının korunacağı fakat İngiltere’de sahip oldukları bazı vergi avantajlarına ise artık erişemeyecekleri bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen İngiltere'nin Finansal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Lucy Frazer ise "Rusya’yı Ukrayna'ya karşı yürüttükleri yasa dışı savaşa tepki olarak izole etmeye devam ederken Moskova Menkul Kıymetler Borsasının tanınan borsa statüsünü iptal etmemiz açık bir mesaj veriyor; Rusya'da yeni yatırımların yapılması gibi bir durum yok.” ifadesini kullandı.

Açıklamada, MOEX’in 28 Şubat’ta aracıların Rus vatandaşı olmayanların talimatıyla varlık satmalarını engelleyen yasağına atıfta bulunarak bu adımın Rusya Merkez Bankasının yabancı yatırımcılara getirdiği kısıtlamalara yanıt olduğunu söyledi.

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