İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra bitti

Ulusa sesleniş konuşmasına “Bu akşam Avrupa Birliği’nden ayrılıyoruz” cümlesi ile başlayan Johnson, ayrılığın bir son değil başlangıç olduğunu söyledi. Johnson, bu ayrılığın “müthiş bir başarıya” dönüştürülebileceğini savundu.

Egemenliğin yeniden elde edildiğini savunan Johnson, insanların oy vererek talep ettiği değişimleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Bu değişimlere örnek olarak ise, göçün kontrol altına alınması, serbest ticaret anlaşmaları yapılabilesi, balıkçılık endüstrisinin özgürleşmesini saydı. Başbakan Johnson, yasaları ve kuralları ülke vatandaşlarının yararına yapacaklarını vurguladı.

AB’nin son 50 yılda İngiltere’ye artık uymayan bir yöne evrildiğini savunan Johnson, bu savın, seçmenler tarafından onaylandığını söyledi.

Johnson, ayrılığın, AB ve İngiltere arasında yeni bir dostane ilişkinin başlangıcı olmasını istediğini de belirtti.

"DUYGUSAL BİR GÜN"

Brexit’e saatler kala ise İngiltere bayrağı, Brüksel’deki AB kurumlarından birer birer indirildi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kamuoyuna hitaben kaleme aldığı açık mektupta, 31 Ocak 2020 için “duygusal bir gün” ifadesini kullandı.

Ursula von der Leyen, İngiltere ile gelecekte başarılı bir ilişki kurmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

MACRON: ÜZÜCÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olmayı sürdüreceğini söyleyen Macron, “Fransa ve İngiltere arasında, kan, özgürlük ve paylaşılan savaşlarla oluşmuş bir tarih var. Fransızlar, İngiltere’ye neyi borçlu olduklarını biliyorlar ve bunu unutmayacaklar” dedi.

Macron, “üzücü” olarak tanımladığı ayrılığın, “daha güçlü ve etkili bir Avrupa Birliği oluşturmak için kendilerini farklı adımlara yönlendirmesi gerektiği” görüşünü savundu.