İnşaat maliyet artışında rekor serisi sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İnşaat Maliyet Endeksi, Ağustos 2022 verilerini yayımladı. İnşaat maliyetlerinde Ağustos ayında endeks artışı devam etti.

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Ağustos 2022'de inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 116,98, aylık yüzde 1,98 arttı. İnşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,23, işçilik endeksi yüzde 1,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 129,61, işçilik endeksi yüzde 83,84 arttı.

Bina inşaatı maliyeti yıllık yüzde 113,05, oldu

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,05 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,61, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 124,38, işçilik endeksi yüzde 83,97 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 130,51 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09, işçilik endeksi yüzde 1,13 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 147,20, işçilik endeksi yüzde 83,36 arttı.