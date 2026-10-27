SPK, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi

SPK, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarının tasfiye ve ödemelerine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, ara ödemelere öncelikli olarak unvanında "para piyasası" ibaresi yer alan yatırım fonlarından başlanacağını bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) "7596 Sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Uyarınca Yapılacak Tasfiye ve Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar"ı Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, kanun hükümleri çerçevesinde SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiye kapsamına alınan Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiyesine başlanacak.

Fonların tasfiye sürecine ilişkin çalışmalar, SPK'nin koordinasyonunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Ziraat Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte yürütülecek.

Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi, Ziraat Bankası, Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi ise Türkiye İş Bankası tarafından gerçekleştirilecek.

SPK'nin 30 Eylül 2026 ve 15 Ekim 2026 tarihli kararları çerçevesinde, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının pay sahiplerine ara ödeme yapılacak.

Ara ödemelere öncelikli olarak unvanında "para piyasası" ibaresi yer alan yatırım fonlarından başlanacak.

Söz konusu portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki fonların dağıtılabilir nakdinin, tasfiye karar tarihinden bir önceki gün sonu itibarıyla geçerli fon birim pay fiyatı ile ödemeye esas katılma payı adetleri üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılamaya yeterli olması halinde, fon pay sahiplerine ara ödeme yerine nihai ödeme yapılacak.

Ara ödeme tutarı 1 milyon lirayı aşamayacak

Söz konusu usul ve esaslar kapsamında fon pay sahiplerine fon bazında yapılacak ara ödeme tutarı, MKK tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve 1 milyon lirayı aşamayacak.

Dağıtılabilir nakdin ara ödeme tutarlarının tamamını karşılamaya yetmemesi halinde, her bir fon katılma payı sahibi için MKK tarafından hesaplanan ve tasfiye ile görevli bankalara iletilen net yatırım tutarları esas alınacak. Unvanında "para piyasası" ibaresi yer alan fonlarda 17 Eylül 2026'dan önceki gün sonu, diğer fonlarda ise ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan tutarlar ile 1 milyon liralık ara ödeme tavanı arasındaki en düşük tutar dikkate alınarak fon katılma payı sahiplerine tasfiye ile görevli bankalarca ara ödeme yapılacak.

Para piyasası niteliğindeki fonlar dışındaki fonlarda, fon malvarlığındaki dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğüne oranı dikkate alınarak, bu oranı en yüksek olandan başlanarak ödeme yapılacak.

Aynı veya yakın karşılama oranına sahip fonlar arasında, mevcut nakitle ara ödeme tutarı karşılanabilecek yatırımcı sayısı en fazla olan fon dikkate alınarak tasfiye ile görevli bankalarca ödeme sırası belirlenecek.

Fon malvarlığındaki dağıtılabilir nakdin, bu usul ve esaslarda belirtilen şekilde hesaplanan ara ödeme tutarlarının toplamını karşılamaya yetmemesi halinde, her bir fon için MKK tarafından hesaplanacak ara ödeme tutarı en düşük olan fon katılma payı sahibinden en yüksek olana doğru ara ödeme sırası oluşturulabilecek. Alternatif olarak, tasfiye ile görevli bankalar, fon bazında en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasını sağlayacak şekilde portföydeki likit varlık büyüklüğü ve ara ödeme tutarlarını esas alan bir analiz yapabilecek. Bu analiz sonucunda, tüm fon pay sahiplerine uygulanacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenerek bu tutara kadar ödeme yapılmasına Kurulca onay verilebilecek.

Ara ödemeler katılma payları iade alınmaksızın gerçekleştirilecek

17 Eylül 2026 tarihli kararlarla tasfiyesine karar verilen fonlarla birlikte hareket ettiği veya bu fonların iştirakiyle fiil işlediği SPK tarafından tespit edilen ve MKK tarafından tasfiye ile görevli kuruluşlara bildirilen kişi ve kurumlara, söz konusu fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.

Genel hisse iade hesabına aktarılan tutarların tasfiye kapsamındaki fonlara dağıtımında ise ara ödemeleri tamamlamak amacıyla, ara ödemeyi karşılama oranı en düşük olan ve net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında bulunan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonlarına öncelik verilecek. Söz konusu tutarlar, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ara ödemesini sağlayacak bir dağıtım yöntemiyle ilgili fonlara aktarılacak.

İlgili hesapta tutar kalması halinde diğer fonlar için de aynı esaslar uygulanarak dağıtım yapılacak.