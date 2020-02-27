İş dünyası kendi arama motorunu kurdu

İş dünyasının önde gelen bileşenleri tarafından yakın zaman önce İstanbul Sanayi Odası (İSO) desteğiyle İTÜ ARI Teknokent bünyesinde hayata geçirilen www.yerliara.com verilerine göre, yerli ürün ve tedarikçi arama sayısında (1 Ocak – 18 Şubat) yüzde 43'lük artış yaşandı.

Aynı zamanda iş dünyasının ilk arama motoru ve sosyal medyası olan sitede son 2 ayda 1 milyon arama gerçekleşti. Kullanıcılar en fazla yazılım ve makine sektörlerine üzerine arama yaptı.

Bunu sırasıyla İnşaat sanayisi, otomotiv, ağır sanayi ve veri merkezi aramaları izledi. Yerliara.com harita uygulamasında da 27 bine yakın kullanıcı yakınındaki üretim tesislerini inceledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, ihracatta yapay zeka dönemine geçtiklerini belirtti.

2019 yılı genelinde, ihracat ailesinin 90 bin 617 firmaya ulaştığını, ithalat yapan firma sayısı ile neredeyse on bin firmalık bir farkı yakaladıklarını bildiren Gülle, Türkiye ekonomisinin dengelenme ve değişim sürecinin ihracatın gelişimi anlamında uygun bir zemin sağladığını aktardı.

Gülle, global ticarette yaşanan sapmaların Türkiye’nin üretimden gelen gücünün daha iyi anlaşılmasına olanak sağladığını dile getirdi.

KOBİ’lerin dijitalleşmesi ve 2020’de güçlü bir çıkış yapması için her tür enstrümanı hayata geçirmek için çalıştıklarını vurgulayan Gülle, bu kapsamda Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi’ni açan TİM'in sayıları 90 bini aşan ihracatçılara TİMMobil ve AloTİM uygulamaları ile 7/24 sorun çözeceğini, ihracat hacminin artması için destek verecek ve yeni pazarlara giriş için radar olacağını kaydetti.

Gülle, www.yerliara.com ile de ülke içindeki tedarik zincirlerinin dijitale taşınmasının sağlanacağını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da ticarette yerli milli ama evrensel dönem başladığını aktardı.

Kamu alımlarında yurt içinde üretilen ürünlerin tercih edilmesi ve yerli sanayinin desteklenmesinin birçok sektörde dışa bağımlılığı azaltacağını, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücü üzerinde olumlu etkiler yapacağını dile getiren Bahçıvan, "Başkalarının ürettiği teknolojiyi tüketen olmaktan hızla çıkıp, kendi yüksek milli teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, yaşanan son gelişmelerin "yerli, milli ama evrensel" bir anlayışla milli teknoloji hamlesine katkı yapacağına inandıklarını vurguladı.