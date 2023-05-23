İş gücü girdi endeksleri yılın ilk çeyreğinde arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'ün ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,2, inşaat sektöründe yüzde 16,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,1 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,9 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 15,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,9 artış kaydedildi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 119,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 114,4, inşaat sektöründe yüzde 136,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 120,9 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1 artış gösterdi.

Çalışılan saat endeksi, söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe değişiklik görülmedi, inşaat sektöründe yüzde 5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,6 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 23,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 21,8, inşaat sektöründe yüzde 25,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 24,2 yükseldi.

İş gücü maliyeti ve saatlik kazanç endeksi

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 125,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, sanayi sektöründe yüzde 136,4, inşaat sektöründe yüzde 111,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 120,5 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 107,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, sanayi sektöründe yüzde 107,4, inşaat sektöründe yüzde 105,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 108,5 yükseldi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 227 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 302,3, inşaat sektöründe yüzde 143, ticaret-hizmet sektörlerinde 188,8 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 29,1 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 31,8, inşaat sektöründe yüzde 22,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 28,5 artış kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi de bu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 21,7, inşaat sektöründe yüzde 19,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde 23,4 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 64,7 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 81,8, inşaat sektöründe yüzde 34,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 56,7 artış gösterdi.