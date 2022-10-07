İş hayatına hazır mısınız?

Sonbahar ve kış dönemi, on binlerce yeni mezun için işe başlama zamanı olarak bilinir.

Kamu kuruluşları yeni mezun doktor, diş hekimi, hakim, savcı atamalarını yapar; özel genç mezunlara iş imkanları doğar. Peki, genç mezunlar için iş hayatına güzel bir imajla başlamak için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Türkiye, tıp fakültelerinden her yıl 15 bin civarında doktoru mezun ediyor. Hukuk fakülteleri, eğitim fakülteleri ve diğer bölümleri de düşünecek olursanız, her yıl yüz binlerce üniversite mezunu genç insan ilk defa iş hayatına atılıyor.

Gençler için iş hayatında yaratacakları ilk intiba ise kariyerleri için büyük önem taşıyor. İş dünyasında artık rahat giyim kuralları giderek yaygınlaşıyor. Bir zamanlar “freeFriday” olarak başlayan ekol özellikle ABD ve Avrupa’da tüm hafta rahat giyinmeye dönüşmeye başlıyor. Ancak takım elbisenin pabucu hala dama atılmış değil. Hem dünyada hem de ülkemizde, iş dünyasında takım elbise güzel bir ilk intiba bırakmak için büyük önem taşıyor.

Elbette takım elbise altına spor ayakkabı giymek ise mantıklı olmayacaktır. Şık bir takım elbiseyi şık bir ayakkabı veya havalar soğuksa şık bir erkek bot ile tamamlamak ilk intiba için güzel bir seçim olacaktır.

İlk intiba konusu tabi ki sadece iş dünyası için değil, ilk defa girdiğiniz her ortamda, tanışacağınız insanlar için de ilk intiba süreci işleyecektir. Biliyorsunuz, bir insanla yeni tanıştığınızda, onun üzerinde etkileyici bir intiba bırakmak için sadece 15 saniye zamanınız var. İlk saniyelerde kıyafetiniz, giyiminiz, kuşamınız, saç sakal duruş etki eder. Arkasından da iletişim becerileriniz devreye girer. Bu aşamada ise gülümsemek, göz teması kurmak, doğru bir biçimde iletişim kurmak, güven veren bir vücut duruşu sergilemek önemlidir.

Yeni başladığınız işinizde, bu kurallara dikkat ederek kariyerinizde iyi bir başlangıç yapabilmek için gerekli ortamı hazırlamış olursunuz. Tabi ki, bu aşamayı başarıyla geçtikten sonra artık kendinizi mesleğinizde ispatlamanız da gerekecektir ama şunu her zaman hatırlamalısınız: Mesleğinizde ne kadar başarılı olursanız olun, imajınız ve iletişim becerileriniz konusunda zayıf kalırsanız, mesleki başarılarınız da gölgede kalır.

İmajınızı güçlendirmek için daima temiz, daima ütülü, daima özenli giyinmeye dikkat ederek, bunun da iş hayatının bir kuralı olduğunu kabul etmelisiniz. “FreeFriday” gibi akımlara dahil olduğunuzda dahi, tarzınızın duruşunuza ve imajınıza hizmet etmesi için özen göstermelisiniz. Şu sıralar iş hayatı büyük oranda ev-ofis formatına dönmüş olabilir ama ev-ofis ortamında dahi kameraları açmak zorunda kaldığımızı unutmayalım. İmajımız hala iş hayatımızda büyük önem taşımaya devam ediyor olacak.

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