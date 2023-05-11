İSO MEİP, Dünya Odalar Yarışması'nda finale kaldı

İSO MEİP, 21-23 Haziran tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilecek 13. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlenecek Dünya Odalar Yarışmasında, “En İyi Ortaklık Projesi” kategorisinde yarışacak.

İSO’nun MEB iş birliğinde dört yılı aşkın bir süredir başarıyla yürüttüğü ve “En İyi Ortaklık Projesi” kategorisinde yarışmasında finale kalan dört projeden biri olan İSO MEİP, okullara nitelikli öğrenci çekmek, öğrenciyi okulda ve iş yerinde istihdam odaklı olarak yetiştirmek ve onlara mezun oldukları alanda sürdürülebilir ve nitelikli istihdam fırsatları sunmak amacı taşıyor. İSO MEİP’in sunumu 21 Haziran’da Cenevre’de gerçekleştirilecek. Kazanan proje ise kongre kapsamında 23 Haziran’da gerçekleşecek Gala Yemeği’nde açıklanacak.

Yarışma, 2003 yılından bu yana düzenleniyor

Dünya Odalar Kongreleri kapsamında 2003 yılından bu yana düzenlenen Dünya Odalar Yarışması, tüm dünyadaki ticaret ve sanayi odaları tarafından geliştirilen yenilikçi projelerin yarıştığı ilk ve tek platform niteliği taşıyor. 13. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlenecek olan 2023 yılı Dünya Odalar Yarışmasında; En İyi Oda Modeli İnovasyon Projesi, En İyi Cinsiyet Eşitliği Projesi, En İyi Ortaklık Projesi ve En Sıradışı Proje olmak üzere dört faklı kategori yer alıyor.

Yarışmanın değerlendirme kriterleri; kamu, özel sektör ve diğer paydaşlarla kapsamlı bir iş birliği ve yön birliği geliştirilmiş olması, sürdürülebilir, bütünsel, katılımcı, şeffaf, performans odaklı yaklaşım, kanıtlanmış ve ölçülebilir sonuçlar ve büyük operasyonel kapsam, projenin Türkiye’de ve dünyada bir iyi uygulama örneği olma hedefi ve diğer odalar tarafından uygulanabilirliği unsurlarından oluşuyor.

Dünya Odalar Kongresi, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Odalar Federasyonu (WCF) tarafından iki yılda bir düzenleniyor. Bu yıl 21-23 Haziran tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde 13.sü düzenlenecek olan Dünya Odalar Kongresi, Çok Taraflılık Yoluyla Barış ve Refaha Ulaşılması teması ile gerçekleştirilecek. 100 yılı aşkın bir maziye sahip olan Milletlerarası Ticaret Odası ise 100'den fazla ülkede, 45 milyondan fazla şirketi ve 1 milyardan fazla çalışanı temsil eden, Birleşmiş Milletler’de Gözlemci Statüsünü kazanmış en büyük küresel iş dünyası organizasyonu statüsüne sahip bulunuyor.

En İyi Ortaklık Projesi Kategorisi’nin Finalistleri:

Türkiye: İSO Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi

Kolombiya: Düşük Gelirli Topluluklarda Mekan Odaklı Stratejiler Geliştirmek için Ortaklıklar

Portekiz: Özel Tasarım Çözümlerle İşletmeleri Uluslararasılaştırmak

Yeni Zelanda: İlk Adımlar: Ruh Sağlığı ve Esenlik; Bir Liderin Gücü-Potansiyel bir Zayıflık.