İstanbul'da fiyatlar kasım ayında arttı: İTO'ya göre fiyat artışları

İstanbul'da kasımda bir önceki aya göre perakende satışlar yüzde 3,79, toptan satışlar yüzde 2,94 arttı.

İstanbul'da kasımda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,79, toptan satışlarda ise 2,94 artış görüldü.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 yılı temelli yapısına göre, İstanbul'daki perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi kasımda önceki aya göre yüzde 3,79, toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,94 artış kaydetti.

Söz konusu verilerde yıllık bazda büyüme, büyüme perakendesinde yüzde 73,89, toptan satışlarda ise yüzde 65,01 olduğu görüldü.

Sektörel bazda döviz oranları

Kasımda perakende fiyatları, bir önceki yıla göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,53, konutta yüzde 4,95, gıdada yüzde 4,84, giyimde yüzde 2,48, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,30, ev eşyasında yüzde 0, 32, diğer harcama grupları yüzde 0,15 arttı, ulaşım ve iletişimde ise yüzde 0,52 azaldı.

Toptan Fiyatlarda inşaat malzemeleri yüzde 14,39, mensucat kategorilerinde yüzde 5,03, kimyevi maddelerde yüzde 2,87, madenlerde yüzde 2,59, yakacak ve enerji gruplarında yüzde 1,88 artış, işlenmeyen maddelerde yüzde 0,87 azalış görüldü.