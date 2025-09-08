Japonya ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Japonya ekonomisi, ABD tarifelerine ve iç siyasi belirsizliklere yönelik endişelere rağmen tahmin edilenden daha güçlü bir oranda büyüdü.

8.09.2025 10:37:580
Kabine Ofisi, Japonya’nın mal ve hizmetlerinin toplam değeri olan reel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH), Nisan-Haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla mevsimsellikten arındırılmış yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,2 oranında büyüdüğünü açıkladı. Bu oran, geçen ay açıklanan ve yüzde 1,0 büyüme öngören öncü tahminin üzerinde gerçekleşti.

Sıkı tüketici harcamaları ve stoklardaki artış büyümeyi önceki tahminlerden daha fazla destekledi.

Çeyrekten çeyreğe bakıldığında, Japonya’nın GSYH’si yüzde 0,5 büyüdü. Bu, ilk tahminde öngörülen yüzde 0,3’lük artışın ve analistlerin beklentilerinin üzerinde oldu.

Bu sonuç, Japonya ekonomisinin art arda beşinci çeyrekte büyüme kaydettiğini gösteriyor.

