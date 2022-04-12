Japonya ve AB'den Rusya'ya çifte yaptırım

Avrupa Birliği (AB), uluslararası güvenlik standartlarını karşılamadıkları gerekçesiyle 21 Rus hava yolu şirketini kara listesine ekledi. Japonya ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarının da aralarında bulunduğu 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

AB Komisyonu, Avrupa'da operasyon yasağı veya sınırlamasına tabi olan hava yollarını içeren AB Hava Güvenliği Listesi'nin güncellendiğini açıkladı. Uluslararası güvenlik standartlarını yerine getirmeyen hava yolu firmalarını içeren listeye, Rusya'da sertifikalandırılan 21 hava yolu şirketinin eklendiği belirtildi.

Kararın, Rusya'nın yabancılara ait uçakları zorla yeniden kaydettirmesi ve geçerli uçuşa elverişlilik sertifikaları olmadan operasyonlarına izin vermesi nedeniyle alındığına işaret edilen açılamada, bu durumun ciddi güvenlik endişelerine neden olduğu ve uluslararası havacılık güvenliği standartlarını ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, son güncellemeyle 117 hava yolu şirketinin AB hava sahasında uçuşunun yasak olduğuna dikkat çekildi.AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean, "Bu kararın Rusya'ya karşı başka bir yaptırım olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Karar sadece teknik ve güvenlik gerekçeleriyle alınmıştır. Güvenliği siyasetle karıştırmıyoruz" ifadesini kullandı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın geçerli bir uçuşa elverişlilik sertifikası olmayan yüzlerce uçağın işletilmesine izin verdiğine işaret eden Valean, bunun uluslararası sivil havacılık anlaşmasını açık biçimde ihlal olduğunu belirtti.

Japonya'dan, Putin'in kızları dahil 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı



Japon hükümeti de Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya ekonomik yaptırımlarını genişletmeye devam ediyor. Başbakan Kişida Fumio kabinesi, 398 Rus vatandaşı ile 28 Rus örgütün mal varlıklarını dondurma kararı verdi.



Rus vatandaşları arasında Devlet Başkanı Putin'in kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi de yer alıyor. Hükümetin, Japon firmaların ve vatandaşların Rusya'ya yeni yatırım yapmalarını da yasaklayacağı bildirildi.



Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının daha da yükselmesini önlemek ve ateşkesi en yakın zamanda sağlayabilmek için Moskova'ya sert yaptırımlar uygulamaları gerektiğinin altını çizdi.