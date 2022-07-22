Kanada'dan sonra Türkiye'ye odaklandı

Genel Müteahhitlik, İnşaat Yönetimi ve Tasarım-Yapım uzmanlığı alanlarında hizmet sunan Van Horne Construction Limited yaptığı projelerle Kanada’nın en başarılı şirket ödüllerine layık görüldü. 2017 yılında yönetimi değiştikten kısa süre sonra Kanada’nın en iyi 50 şirketi arasına giren Van Horne Construction, Kanada’nın yeni baştan yapılanmasında önemli rol alıyor.

Şu anda Kanada ve Türkiye'de 3 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Van Horne İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, “Kadıköy, Pendik, Kartal ve Tuzla’da yeni projelere start verdik. Bu yıl Ankara’da da ofis açacağız. Yatırımlarımız İstanbul ve Ankara’da yoğunlaşacak. Türkiye’de yaptığımız projelerimizde önceliğimiz kendi vatandaşlarımız. Türkiye’de yerleşik olarak yaşayan yabancılara konut satışımız var. Ancak vatandaşlık için konut satışına şirket politikası gereği sıcak bakmıyoruz” dedi.

Kanada’daki yarım asırlık tecrübelerini Türkiye’ye taşıdıklarını söyleyen, 2020 yılında ofis kurduklarını ve anahtar teslimi işler yapmaya başladıklarını belirten Fesih Zeki Mert, “İlk olarak Kadiköy'de Niagara Köşk, Niagara Moda, Niagara Sahrayı Cedid, Niagara Suadiye projelerini hayata geçirdik. 2021’de Bingöl'de, Kanada'da ödül almış Niagara Bingöl Yaşam Evleri projesine başladık. 7 blok 140 daireden oluşan proje 2022 ‘de teslim edilecek. Şimdilerde ise Kadikoy, Pendik, Kartal ve Tuzla'da yeni projelere start verdik” diye konuştu.

2022 yılında 42 bin metrekarelik, 2023 yılında ise 98 bin metrekarelik yapıyı hayata geçireceklerini söyleyen Mert, “2022 yılının 3’üncü çeyreğinde Ankara ofisi açılarak Ankara’da da projelere başlanacak. Ankara’da büyük bir potansiyel var. Yatırımlarımızı İstanbul ve Ankara özelinde yoğunlaştıracağız” dedi.

SEKTÖRÜNDE İLK 50’DE

Van Horne Construction Limited, Türkiye ile Kanada arasında inşaat sektörünün gelişmesi ve ticari verimliliğin artması için çalışmalar yürütüyor. 1973 yılında kurulan Van Horne, Kanada'nın sadece bir eyaletinde işler yapan bir şirket iken, 2017 Kasım ayından sonra sirketin %100 hissesini alarak Yönetim Kurulu Başkanı olan Fesih Zeki Mert, yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Kanada’nın tüm eyaletlerinde işler yaparak şirkete ulusal bir şirket kimliği kazandırdı. Kanada'nın inşaat sektöründeki ilk 50 firması arasında yer alan Van Horne Construction Limited, konut inşaatının yanı sıra Kanada Savunma Bakanlığı, Kanada Eğitim Bakanlığı ve Kanada Sağlık Bakanlığı’na; okul, hastane ve askeri havalimanları inşa ediyor. Hedefinin Kanada’da sektöründe ilk 10 firma arasına girmek olduğunu vurgulayan Mert, “Türkiye’de ise yatırımlarımızı her yıl artırarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde sektöründe ilk 10 firma arasına girmeyi hedefliyoruz” diyor.

KANADA'DA ETİK KURULU ÜYESİ

Kanada'da etik kuruluna da üye olan şirket, Kanada’da taahhüt isleri dışında yıllık ortalama bin 500-2 bin konut yapıyor. Van Horne Construction Türkiye ise 2020 yılından bu yana 42 bin metrekarelik yapı alanı teslim ettik” diyor.

“ÖNCELİĞİMİZ KENDİ VATANDAŞIMIZ”

Van Horne Construction Türkiye Kadıköy, Pendik, Kartal ve Tuzla’da yeni projelere start verdi. Bazı projelerin de süreçleri devam ediyor. Başlayan yeni projelerinin Niagara Kozzy, Niagara Tuzla, Niagara Kartal ve Niagara Pendik projeleri olduğunu ifade eden Mert, “2023 yılının sonuna kadar teslim etmeyi planladığımız bu projeler ortalama 98 bin metrekarelik yapı alanına denk geliyor. Türkiye’de yaptığımız projelerimizde önceliğimiz kendi vatandaşlarımız. Türkiye’de yerleşik olarak yaşayan yabancılara konut satışımız var. Ancak vatandaşlık için konut satışına şirket politikası gereği sıcak bakmıyoruz” dedi.

RAKİPLERİNDEN NASIL AYRILIYOR?

YÜKSEK TAVAN Şirket olarak insanların yaşam alanlarına önem veriyoruz. Başta basık tavan yerine yüksek tavanlı yasam alanları sunuyoruz. Türkiye’de ortalama tavan yüksekliği 2.80 cm iken bizim bütün projelerde 3.60 tavan yüksekliği uygulanıyor.

AKILLI EV Akıllı evler inşa ediyoruz. Smart Home teknolojilerini her projemizde uyguluyoruz. Günümüzde teknoloji hayatimizin her alanında olduğundan bizlerde bu teknolojiyi konutlarımızda uygulayarak, konutlarımızda yaşayan insanlarımızı uzaktan evlerini kontrol edecekleri sistemlerle buluşturuyoruz.

BİR KİŞİYE BİRDEN FAZLA SATIŞ YOK Konutlarımızda yaşayan insanlara eşit haklara sahip bir şekilde yaşam alanı sunmak için bir kişiye birden fazla konut satışına sıcak bakmıyoruz. Şirket politikası gereği yaptığımız ve yapacağımız tüm projelerde etik kurallar çerçevesinde satış politikası yürütüyoruz.

UYGUN FİYAT Kalite ve uygun fiyatı bir arada sunuyoruz. Sürekli artan maliyetlere karşın fırsatçılık, stokçuluk yapmadan herkesin konut sahibi olmalarını sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz.

Özlem Aydın Ayvacı/ Capital-ÖZEL











