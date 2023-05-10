Kemal Derviş'in cenazesi ABD'de defnedildi

Cenaze törenine, Derviş'in ailesi ve yakınları ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan katıldı. Derviş'in vasiyeti üzerine aile içinde ve dar katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.

10.05.2023 09:27:380
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Kemal Derviş'in cenazesi ABD'de defnedildi

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, vefat ettiği ABD'de  son yolculuğuna uğurlandı

Derviş'in naaşı, başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Laurel İslami Toplum Merkezi bünyesindeki camide, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Derviş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da katıldı. Derviş'in vasiyeti üzerine aile içinde ve dar katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Derviş'in ailesi, vasiyete binaen basından cenaze törenini görüntülememesi ricasında bulundu.

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