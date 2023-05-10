Kemal Derviş'in cenazesi ABD'de defnedildi

Cenaze törenine, Derviş'in ailesi ve yakınları ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan katıldı. Derviş'in vasiyeti üzerine aile içinde ve dar katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.