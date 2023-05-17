Kısa vadeli dış borç stoku Mart'ta arttı

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,2 artarak 66 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,4 artışla 56 milyar dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre, kısa vadeli dış borç stoku Mart sonu itibariyle 161,4 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre kısa vadeli dış borç stoku Mart sonunda yüzde 8,7 artışla 161,4 milyar dolar oldu.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,2 artarak 66 milyar dolar olurken diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,4 artışla 56 milyar dolara yükseldi.

Mart sonu itibariyle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 203,3 milyar dolar oldu.