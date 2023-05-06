KKM uygulaması 110 milyar dolar sınırında

Kur korumalı mevduatlarda yükseliş ivmesi hız kesmiyor. BDDK verilerine göre KKM'de toplam büyüklük geçen hafta itibariyle rekor seviyeye yükseldi.

Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta toplam büyüklük 109,1 milyar dolara ulaşarak yeni rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen hafta kur korumalı mevduatlar 137,8 milyar TL artışla 2,1 trilyon TL'ye çıktı. Böylelikle kur korumalı mevduatlarda haftalık bazda artış rekoru kırıldı. Kur korumalı mevduatlar dolar cinsinden bakıldığında 109,1 milyar dolar seviyesine çıktı.