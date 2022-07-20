Konut fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 182 oldu

TÜİK rakamlarına göre Haziran ayında Türkiye genelinde 150 bin 509 konut satışı gerçekleştirildi. Haziran ayında satılan konut sayısı bir önceki aya göre %23, bir önceki yılın aynı ayına göre %12 artarak 150 bin 509 oldu. Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde Haziran ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %182 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 317 bin 228 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl oldu.

Haziran ayında yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise İstanbul, Antalya ve Mersin olurken, ipotekli konut satışları ise Haziran ayında bir önceki aya göre %38 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre %41 artış gösterdi. Yabancıya konut satışı ise toplam konut satışları içerisindeki payını %6’ya çıkardı.

Haziran ayında Türkiye genelinde 150 bin 509 konut satışı gerçekleşti. Konut satışları Haziran ayında bir önceki aya göre %23, bir önceki yılın aynı ayına göre %12 artarak 150 bin 509 oldu. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde Haziran ayı sonu itibarı ile konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %182 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 317 bin 228 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl oldu.

İstanbul en büyük paya sahip oldu

Haziran ayında konut satışlarında İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve %19 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 303 konut satışı ve %9 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve %5 pay ile İzmir izledi. Endeksa verilerine göre Haziran ayı sonu itibarı ile İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı %232, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 496 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 99 bin 520 TL olurken, Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %169 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 354 TL, ortalama konut fiyatı 970 bin 728 TL, İzmir’de ise yıllık değer artışı %172, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 742 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 656 bin 460 TL oldu.

En çok değer artışı İstanbul, Antalya ve Mersin

Endeksa verilerine göre, Haziran ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla İstanbul, Antalya ve Mersin oldu. Antalya’da konut fiyatları son bir yılda %225 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 14 bin 894 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 936 bin 220 TL. İstanbul’da yıllık değer artışı %232, ortalama konut metrekare satış fiyatı 17 bin 496 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 99 bin 520 TL, Mersin’de yıllık değer artışı %224, ortalama konut metrekare satış fiyatı 8 bin 933 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 339 bin 950 TL.

İpotekli konut satışları %41 arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki aya göre %38 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre %41 artış göstererek 40 bin 610 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %27 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %64 artışla 170 bin 317 oldu.

İlk el konut satış sayısı 44 bin 732 oldu

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12 artarak 44 bin 732 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 artışla 208 bin 451 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12 artış göstererek 105 bin 777 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %70 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 artışla 517 bin 947 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları %82 arttı

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %82 artarak 8 bin 630 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 2 bin 534 konut satışı ile Antalya, 276 konut satışı ile Ankara izledi.

Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Konut satışlarındaki artış sürerken yabancıya konut satışının önemli bir sıçramayla toplam konut satışları içerisindeki payını %6’ya çıkarması dikkat çekici bir gelişme. Bu artışta mevsimselliğin ve Haziran ayında 2 bine yaklaşan konut alımıyla Rusların büyük bir etkisi var. Ruslar Nisan ayında ilk defa yabancıya konut satışında zirveye çıktığından beri Antalya başta olmak üzere sahil bölgelerine yoğun ilgi gösteriyor. Haziran verilerine göre Antalya’da satılan neredeyse her 3 konuttan biri yabancıya satılıyor. Antalya’nın bir süredir konut fiyatlarında en çok değer artışının olduğu iller arasında başı çekmesinde bu durumun önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum“ şeklinde konuştu.







