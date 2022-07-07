Kripto para aracı kurumu Voyager iflasını istedi

Voyager Digital'den yapılan açıklamada, ABD İflas Kanunu'nun 11'inci Bölümü uyarınca borçların yeniden yapılanma sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

7.07.2022 09:06:000
Paylaş Tweet Paylaş
Kripto para aracı kurumu Voyager iflasını istedi

ABD merkezli kripto para aracı kurumu Voyager Digital, iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, ABD İflas Kanunu'nun 11'inci Bölümü uyarınca borçların yeniden yapılanma sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Bu süreçte şirketin günlük operasyonların desteklenmesi için likidite sağlayacak 110 milyon doların üzerinde nakit ve kripto varlığı olduğu belirtilen açıklamada, çalışanlara olağan şekilde ödeme yapılmasının ve belirli müşteri programlarının kesintiye uğramadan sürdürülmesinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Voyager Üst Yöneticisi Stephen Ehrlich, platformdaki varlıkların korunması ve müşteriler dahil olmak üzere tüm paydaşlar için değer maksimizasyonu için en iyi yolun kapsamlı yeniden yapılanma olduğunu belirtti.

Ehrlich, son birkaç ay içinde kripto para piyasalarındaki oynaklığın ve kripto yatırım fonu Three Arrows Capital'ın temerrüde düşmesinin Voyager Digital'in bilinçli ve kararlı adımlar atmasını gerektirdiğini vurguladı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sanayide tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatı

Sanayide tüm zamanların en yüksek ilk yarı ihracatı

Emtia piyasasında yılın ilk yarısında sert dalgalanmalar hakim oldu

Emtia piyasasında yılın ilk yarısında sert dalgalanmalar hakim oldu

Şirketlerin dövizden TL'ye geçişinde tarih kapsamı genişletildi

Şirketlerin dövizden TL'ye geçişinde tarih kapsamı genişletildi

Küresel piyasalar artan resesyon endişesiyle çalkalanıyor

Küresel piyasalar artan resesyon endişesiyle çalkalanıyor

BioNTech’e, Kovid-19 aşısı için patent davası açıldı

BioNTech’e, Kovid-19 aşısı için patent davası açıldı

Petrol fiyatları güçlenen resesyon endişesiyle düşüşte

Petrol fiyatları güçlenen resesyon endişesiyle düşüşte

Yorum Yaz